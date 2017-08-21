Graphische Interfaces XI: Überarbeitung des Bibliothekscodes (build 14.1)

Inhalt

Einführung

Der erste Artikel Grafische Interfaces I: Vorbereitung der Bibliotheksstruktur (Kapitel 1) beschreibt im Detail den Zweck der Bibliothek. Am Ende der Artikel in jedem Abschnitt ist eine Liste von Kapiteln mit Verweisen. Sie können auch die aktuellste Vollversion der Bibliothek von dort herunterladen. Die Dateien müssen in die gleichen Verzeichnissen kopiert werden, wie sie sich in dem Archiv befinden.

Die letzte Aktualisierung der Bibliothek zielt darauf ab, den Code zu optimieren, seine Größe zu reduzieren und seine Implementierung noch objektorientierter zu machen. Dadurch ist der Code leichter zu verstehen. Mit der detaillierten Beschreibung der letzten Änderungen kann der Leser auf Basis dieser Bibliothek seine eigenen Ziele umsetzen, und das mit einem geringem Zeitaufwand.

Wegen des großen Umfangs der Publikation wurde die Beschreibung der letzten Aktualisierung der Bibliothek auf zwei Artikel aufgeteilt. Dies hier ist der erste Teil.



Die gemeinsamen Eigenschaften der Steuerelemente

Zuerst wurden die gemeinsamen Eigenschaften der Steuerelemente in der Bibliothek geändert. Vorher wurden die Variablen und Methoden einer Klasse für bestimmte Eigenschaften (Hintergrundfarbe, Ränder, Text etc.) in abgeleiteten Klassen für jedes einzelne Steuerelement gespeichert. Im objektorientierten Sprachgebrauch nennt man es überladen. Jetzt, da alle relevanten Steuerelemente realisiert sind, ist es einfach wiederkehrende Variablen und Methoden, die allgemeine Eigenschaften betreffen, zu bestimmen und in einer Basisklasse zu versammeln.

Listen wir die gemeinsamen Eigenschaften aller Steuerelementen auf, die in dieser Basisklasse ihren Platz finden.

Bild (Icon), gelesen aus einer Datei oder durch ein Programm erstellt.

Einzüge des Bildes von der X- und der Y-Achse.

Hintergrundfarbe.

Farbe des Randes.

Textfarbe.

Beschreibungstext.

Einzüge der Beschreibung.

Nun muss entschieden werden, welche Klasse die Variablen und Methoden zum Festlegen und Abfragen der Eigenschaften enthält.

Es gibt zwei Klassen in der Klassenhierarchie für jedes Steuerelement: CElementBase und CElement. Die Variablen und Methoden folgender Eigenschaften wandern in die Basisklasse CElementBase: Koordinaten, Größen, Identifikatoren, Indices und die speziellen Modi jeden Steuerelementes der Liste. Die Variablen und Methoden zur Handhabung des Aussehens der Steuerelemente kommen in die abgeleitete Klasse CElement.

Zusätzlich werden die Methoden für das Erstellen der Name von grafischen Objekten der Steuerelemente der Klasse CElementBase hinzugefügt. Davor wurde der Name in der Methode für das Erstellen der Steuerelemente erzeugt. Jetzt, da jedes Steuerelement als eigenes Objekt gezeichnet wird, können in der Basisklasse universelle Methoden erstellt werden.

Die Methode CElementBase::NamePart() dient dem Bestimmen und Abfragen des Typs des Steuerelements, der ein Teil des Namens ist.

class CElementBase { protected : string m_name_part; public : void NamePart( const string name_part) { m_name_part=name_part; } string NamePart( void ) const { return (m_name_part); } };

Die Methode CElementBase::ElementName() erstellt den gesamten Namen des Grafikobjektes. Dieser Methode muss der Teil des Namens übergeben werden, der den Typ des Steuerelementes kennzeichnet. Sollte es sich herausstellen, dass der Name bereits bestimmt wurde, wird der übergebenen Wert nicht verwendet. Wegen der letzten Änderungen in dieser Bibliothek (siehe unten), wird diese Lösung dann verwendet, wenn ein Steuerelement aus einem anderen abgeleitet wurde, und der Name neu definiert werden muss.

class CElementBase { protected : string m_element_name; public : string ElementName( const string name_part= "" ); }; string CElementBase::ElementName( const string name_part= "" ) { m_name_part=(m_name_part!= "" )? m_name_part : name_part; string name= "" ; if (m_index== WRONG_VALUE ) name=m_program_name+ "_" +m_name_part+ "_" +( string )CElementBase::Id(); else name=m_program_name+ "_" +m_name_part+ "_" +( string )CElementBase::Index()+ "__" +( string )CElementBase::Id(); return (name); }

Für die Reaktion auf einem Mausklick in einem bestimmten Steuerelement, muss der Name des geklickten Grafikobjektes überprüft werden. Diese Überprüfung wurde für viele Steuerelemente häufig benötigt, es wird daher die spezielle Methode CElementBase::CheckElementName() der Basisklasse hinzugefügt:

class CElementBase { public : bool CheckElementName( const string object_name); }; bool CElementBase::CheckElementName( const string object_name) { if (:: StringFind (object_name,m_program_name+ "_" +m_name_part+ "_" )< 0 ) return ( false ); return ( true ); }

Für die anderen Eigenschaften genügt es, nur mit der Beschreibung der Methode für den Umgang mit Bildern zu arbeiten.



Klasse für das Arbeiten mit Bilddaten

Für das Arbeiten mit Bildern wurde die Klasse CImage erstellt, in der die Bilddaten gesichert werden können:

Array der Pixel des Bildes;

Bildgröße (Breite und Höhe);

Pfad zur Datei.

Um die Werte dieser Eigenschaften abzufragen, werden entsprechende Methoden benötigt:

class CImage { protected : uint m_image_data[]; uint m_image_width; uint m_image_height; string m_bmp_path; public : CImage( void ); ~CImage( void ); uint DataTotal( void ) { return (:: ArraySize (m_image_data)); } uint Data( const uint data_index) { return (m_image_data[data_index]); } void Data( const uint data_index, const uint data) { m_image_data[data_index]=data; } void Width( const uint width) { m_image_width=width; } uint Width( void ) { return (m_image_width); } void Height( const uint height) { m_image_height=height; } uint Height( void ) { return (m_image_height); } void BmpPath( const string bmp_file_path) { m_bmp_path=bmp_file_path; } string BmpPath( void ) { return (m_bmp_path); } };

Die Methode CImage::ReadImageData() wird für das Lesen und Sichern der Daten des Bildes verwendet. Dieser Methode sollte der Pfad zur Bilddatei übergeben werden:

class CImage { public : bool ReadImageData( const string bmp_file_path); }; bool CImage::ReadImageData( const string bmp_file_path) { if (bmp_file_path== "" ) return ( false ); m_bmp_path=bmp_file_path; :: ResetLastError (); if (!:: ResourceReadImage ( "::" +m_bmp_path,m_image_data,m_image_width,m_image_height)) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Error when reading the image (" +m_bmp_path+ "): " ,:: GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); }

Manchmal müssen die Daten des übergebenen Bildes kopiert werden. Das erledigt die Methode CImage::CopyImageData(). Ein Objekt des Typs CImage wird mittels einer Referenz dieser Methode übergeben, um den Datenarray zu kopieren. Hier wird zuerst die Größe des Quellarrays abgefragt und dann der Empfängerarray auf diese Größe zu gebracht. Danach wird die Methode CImage::Data() verwendet, um in einer Schleife die abgefragten Daten im Empfängerarray zu übertragen.

class CImage { public : void CopyImageData(CImage &array_source); }; void CImage::CopyImageData( CImage &array_source ) { uint source_data_total =array_source.DataTotal(); :: ArrayResize (m_image_data,source_data_total); for ( uint i= 0 ; i<source_data_total; i++) m_image_data[i]=array_source.Data(i); }

Die Methode CImage::DeleteImageData() löscht die Daten des Bildes:

class CImage { public : void DeleteImageData( void ); }; void CImage::DeleteImageData( void ) { :: ArrayFree (m_image_data); m_image_width = 0 ; m_image_height = 0 ; m_bmp_path = "" ; }

Die Klasse CImage befindet sich in der Datei Objects.mqh. Jetzt werden alle Steuerelemente gerendert, sodass die Klassen der grafischen Primitiven nicht länger benötigt werden. Sie wurden aus der Datei Objects.mqh entfernt. Nur für Subcharts werden Ausnahmen gemacht, das erlaubt das Erstellen von Charts ähnlich dem Hauptchart des Symbols. Alle Typen von MQL-Anwendungen werden in ihrem Fenster platziert, und es wird ein entsprechendes grafisches Interface erstellt.

#include "Enums.mqh" #include "Defines.mqh" #include "Fonts.mqh" #include "Canvas\Charts\LineChart.mqh" #include <ChartObjects\ChartObjectSubChart.mqh> class CImage; class CRectCanvas; class CLineChartObject; class CSubChart; ...

Die Methoden für das Arbeiten mit Bildern

Für die Arbeit mit Bildern wurden mehrere Methoden erstellt. Sie befinden sich alle in der Klasse CElement. Jetzt kann man die benötigte Anzahl von Gruppen von Bildern (Arrays) eines bestimmten Steuerelementes festlegen. Das erlaubt ein informativeres Erscheinungsbild des Steuerelementes. Die Anzahl der gezeigten Icons im Steuerelement wird vom Entwickler der MQL-Anwendung bestimmt.

Dafür wurde die Struktur EImagesGroup erstellt und ein dynamischer Array der Instanzen in der Datei CElement deklariert. Dort befinden sich alle Eigenschaften der Bildgruppen (Einzüge und die zur Darstellung gewählten Bilder), mit den Bildern selbst, die in einem dynamischen Array des Typs CImage gesichert werden.

class CElement : public CElementBase { protected : struct EImagesGroup { CImage m_image[]; int m_x_gap; int m_y_gap; int m_selected_image; }; EImagesGroup m_images_group[]; };

Um ein Bild einem Steuerelement hinzufügen, muss zuerst eine Gruppe hinzugefügt werden. Das kann mit Hilfe der Methode CElement::AddImagesGroup() erreicht werden. Es müssen die Einzüge vom oberen, linken Punkt des Steuerelementes aller Bilder dieser Gruppe als Argument übergeben werden. Standardmäßig wird das erste Bild der Gruppe zur Darstellung ausgewählt.

class CElement : public CElementBase { public : void AddImagesGroup( const int x_gap, const int y_gap); }; void CElement::AddImagesGroup( const int x_gap, const int y_gap) { uint images_group_total=:: ArraySize (m_images_group); :: ArrayResize (m_images_group,images_group_total+ 1 ); m_images_group[images_group_total].m_x_gap=x_gap; m_images_group[images_group_total].m_y_gap=y_gap; m_images_group[images_group_total].m_selected_image= 0 ; }

Die Methode CElement::AddImage() fügt ein Bild einer Gruppe hinzu. Der Index der Gruppe und den Pfad zur Bilddatei muss als Argument übergeben werden. Das Bild kann nicht hinzugefügt werden, wenn es keine Gruppe gibt. Eine Regelung, die das Überschreiten der Arraygrenzen verhindert, gibt es auch. Falls die Grenze überschritten würde, wird das Element der letzten Gruppe hinzugefügt.

class CElement : public CElementBase { public : void AddImage( const uint group_index, const string file_path); }; void CElement::AddImage( const uint group_index, const string file_path) { uint images_group_total=:: ArraySize (m_images_group); if (images_group_total< 1 ) { Print ( __FUNCTION__ , " > A group of images can be added using the CElement::AddImagesGroup() methods" ); return ; } uint check_group_index=(group_index<images_group_total)? group_index : images_group_total- 1 ; uint images_total=:: ArraySize (m_images_group[check_group_index].m_image); :: ArrayResize (m_images_group[check_group_index].m_image,images_total+ 1 ); m_images_group[check_group_index].m_image[images_total].ReadImageData(file_path); }

Mit der zweiten Version der Methode CElement::AddImagesGroup() kann man eine Gruppe mit einem Bilderarray direkt hinzufügen. Es muss dazu, zusätzlich zu den Einzügen, ein Array mit den Pfaden zu den Bildern als Argument übergeben werden. Nach dem Erhöhen der Größe des Arrays der Bildergruppe um Eins, ergänzt das Programm in einer Schleife den gesamten Array der übergebenen Bilder mit der Methode CElement::AddImage() (siehe oben).

class CElement : public CElementBase { public : void AddImagesGroup( const int x_gap, const int y_gap, const string &file_pathways[]); }; void CElement::AddImagesGroup( const int x_gap, const int y_gap, const string &file_pathways[]) { uint images_group_total=:: ArraySize (m_images_group); :: ArrayResize (m_images_group,images_group_total+ 1 ); m_images_group[images_group_total].m_x_gap =x_gap; m_images_group[images_group_total].m_y_gap =y_gap; m_images_group[images_group_total].m_selected_image= 0 ; uint images_total=:: ArraySize (file_pathways); for ( uint i= 0 ; i<images_total; i++) AddImage(images_group_total,file_pathways[i]); }

Das Bild einer bestimmten Gruppe kann während der Laufzeit eingefügt oder ersetzt werden. Das bietet die Methode CElement::SetImage(), man muss ihr (1) den Index der Gruppe, (2) den Index des Bildes und (3) den Pfad zur Datei als Argumente übergeben.

class CElement : public CElementBase { public : void SetImage( const uint group_index, const uint image_index, const string file_path); }; void CElement::SetImage( const uint group_index, const uint image_index, const string file_path) { if (!CheckOutOfRange(group_index,image_index)) return ; m_images_group[group_index].m_image[image_index].DeleteImageData(); m_images_group[group_index].m_image[image_index].ReadImageData(file_path); }

Wenn jedoch bereits beim Erstellen des Steuerelementes alle notwendigen Bilder übergeben wurden, ist es besser einen Wechsel von ihnen mit der Methode CElement :: ChangeImage() zu vereinfachen:

class CElement : public CElementBase { public : void ChangeImage( const uint group_index, const uint image_index); }; void CElement::ChangeImage( const uint group_index, const uint image_index) { if (!CheckOutOfRange(group_index,image_index)) return ; m_images_group[group_index].m_selected_image=( int )image_index; }

Um das aktuell gewählte Bild einer bestimmten Gruppe zu finden, gibt es die Methode CElement::SelectedImage(). Existiert keine Gruppe oder Bilder in der angegebenen Gruppe, gibt die Methode einen negativen Wert zurück.

class CElement : public CElementBase { public : int SelectedImage( const uint group_index= 0 ); }; int CElement::SelectedImage( const uint group_index= 0 ) { uint images_group_total=:: ArraySize (m_images_group); if (images_group_total< 1 || group_index>=images_group_total) return ( WRONG_VALUE ); uint images_total=:: ArraySize (m_images_group[group_index].m_image); if (images_total< 1 ) return ( WRONG_VALUE ); return (m_images_group[group_index].m_selected_image); }

Früher hatten alle Klassen der Steuerelemente, die Icons darstellen sollen, Methoden diese Bilder definieren. Zum Beispiel könnten gedrückte und losgelassene Tasten Icons zugewiesen werden oder auch ein gesperrter Zustand. Diese Funktion bleibt erhalten, sie ist eine klare und verständliche Option. Wie vorher können die Icons mit den Methoden CElement::IconXGap() und CElement::IconYGap() bestimmt werden.

class CElement : public CElementBase { protected : int m_icon_x_gap; int m_icon_y_gap; public : void IconXGap( const int x_gap) { m_icon_x_gap=x_gap; } int IconXGap( void ) const { return (m_icon_x_gap); } void IconYGap( const int y_gap) { m_icon_y_gap=y_gap; } int IconYGap( void ) const { return (m_icon_y_gap); } void IconFile( const string file_path); string IconFile( void ); void IconFileLocked( const string file_path); string IconFileLocked( void ); void IconFilePressed( const string file_path); string IconFilePressed( void ); void IconFilePressedLocked( const string file_path); string IconFilePressedLocked( void ); };

Der Code der Methode CElement::IconFile() wird als Beispiel angeführt. Hat das Steuerelement noch keine Bildergruppe, wird als Erstes eine Gruppe erstellt. Sind keine Einzüge beim Aufruf der Methode angegeben, werden die Werte auf Null gesetzt. Nach dem Hinzufügen der Gruppe, wird das als Argument übergebene Bild ergänzt und ebenso wird ein Platz für das Bild für den gesperrten Zustand des Steuerelementes reserviert.

void CElement::IconFile( const string file_path) { if (ImagesGroupTotal()< 1 ) { m_icon_x_gap =(m_icon_x_gap!= WRONG_VALUE )? m_icon_x_gap : 0 ; m_icon_y_gap =(m_icon_y_gap!= WRONG_VALUE )? m_icon_y_gap : 0 ; AddImagesGroup(m_icon_x_gap,m_icon_y_gap); AddImage( 0 ,file_path); AddImage( 1 , "" ); m_images_group[ 0 ].m_selected_image= 0 ; return ; } SetImage( 0 , 0 ,file_path); }

Um die Zahl der Bildergruppen oder die Zahl der Bilder in einer bestimmten Gruppe zu ermitteln, muss die entsprechende Methode verwendet werden (siehe den folgenden Code):

class CElement : public CElementBase { public : uint ImagesGroupTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_images_group)); } int ImagesTotal( const uint group_index); }; int CElement::ImagesTotal( const uint group_index) { uint images_group_total=:: ArraySize (m_images_group); if (images_group_total< 1 || group_index>=images_group_total) return ( WRONG_VALUE ); return (:: ArraySize (m_images_group[group_index].m_image)); }

Das Zusammenführen von Steuerelementen als Teil der Optimierung des Bibliothekscodes

Bis jetzt wurden viele Steuerelemente praktisch kopiert und nur ein paar Methoden sind individuell. Das bläht den Code in hohem Maße auf. Daher wurden Änderungen vorgenommen, die den Code verringern und das Verstehen erleichtern.



1. Zuvor gab es zwei Klassen für die Tasten.



CSimpleButton — einfache Taste

— einfache Taste CIconButton — Icontaste.

Jetzt aber können Icons in jedem Steuerelement aus der Basis erstellt werden. Daher werden für zwei Tasten mit unterschiedlichen Eigenschaften keine zwei Klassen mehr benötigt. Es bleibt nur eine veränderte Klasse - CButton. Um den Text der Taste zu zentrieren, muss nur der entsprechende Modus über die Methode CElement::IsCenterText() eingestellt werden, und das kann für jedes Steuerelement eingerichtet werden.

class CElement : public CElementBase { protected : bool m_is_center_text; public : void IsCenterText( const bool state) { m_is_center_text=state; } bool IsCenterText( void ) const { return (m_is_center_text); } };



2. Das Gleiche geschieht beim Erstellen von Gruppen von Tasten. In der vorherigen Version der Bibliothek gibt es drei Klassen, um Gruppen von Tasten mit unterschiedlichen Eigenschaften zu erstellen:

CButtonsGroup — Gruppe der einfachen Tasten.

— Gruppe der einfachen Tasten. CRadioButtons — Gruppe der Optionstasten (radio buttons).

— Gruppe der Optionstasten (radio buttons). CIconButtonsGroup — Gruppe von Icontasten

In all diesen Klassen werden die Tasten aus den standardmäßigen Grafikprimitiven erstellt. Jetzt bleibt nur die Klasse CButtonsGroup. Sie erstellt Tasten als gebrauchsfertige Steuerelemente vom Typ CButton.

Der Modus für die Optionstaste (eine Taste der Gruppe ist immer ausgewählt) wird durch die Methode CButtonsGroup::RadioButtonsMode() eingestellt. Ein Aussehen ähnlich den Optionstasten kann mit der Methode CButtonsGroup::RadioButtonsStyle() erreicht werden.

class CButtonsGroup : public CElement { protected : bool m_radio_buttons_mode; bool m_radio_buttons_style; public : void RadioButtonsMode( const bool flag) { m_radio_buttons_mode=flag; } void RadioButtonsStyle( const bool flag) { m_radio_buttons_style=flag; } };

3. Betrachten wir folgende drei Klassen für das Erstellen von Steuerelementen mit Eingabefeldern:

CSpinEdit — Spin-Bearbeitungsfeld.

— Spin-Bearbeitungsfeld. CCheckBoxEdit — Spin-Bearbeitungsfeld mit Kontrollkästchen.

— Spin-Bearbeitungsfeld mit Kontrollkästchen. CTextEdit — Text-Bearbeitungsfeld.

Alle Eigenschaften der obigen Klassen können in einer zusammengefasst werden, es sei diese die Klasse CTextEdit. Falls ein Spin-Bearbeitungsfeld mit Schaltern für In- und Dekrement erstellt werden soll, muss nur der entsprechende Modus mit der Methode CTextEdit::SpinEditMode() aktiviert werden. Wenn das Steuerelement ein Kontrollkästchen haben soll, muss nur dieser Modus mit der Methode CTextEdit::CheckBoxMode() gesetzt werden.

class CTextEdit : public CElement { protected : bool m_checkbox_mode; bool m_spin_edit_mode; public : void CheckBoxMode( const bool state) { m_checkbox_mode=state; } void SpinEditMode( const bool state) { m_spin_edit_mode=state; } };

4. Das Gleiche gilt für Elemente zum Erstellen von Kombinationsfelder. Vorher gab es zwei Klassen:

CComboBox — Taste mit einer Auswahlliste.

— Taste mit einer Auswahlliste. CCheckComboBox — Taste mit einer Auswahlliste und Kontrollkästchen.

Die Existenz von zwei fast identischen Klassen ist redundant, daher bleibt nur eine übrig — CComboBox. Der Modus für ein Steuerelement mit einem Kontrollkästchen kann mit der Methode CComboBox::CheckBoxMode() aktiviert werden.

class CComboBox : public CElement { protected : bool m_checkbox_mode; public : void CheckBoxMode( const bool state) { m_checkbox_mode=state; } };

5. Früher wurden zwei Klassen für das Erstellen von Schieberegler benötigt:

CSlider — einfache, numerische Schieberegler.

— einfache, numerische Schieberegler. CDualSlider — doppelte Schieberegler für Zahlenbereiche

Von beiden bleibt nur eine übrig — die Kasse CSlider. Der Modus der doppelten Schieberegler wird mit der Methode CSlider::DualSliderMode() aktiviert.

class CSlider : public CElement { protected : bool m_dual_slider_mode; public : void DualSliderMode( const bool state) { m_dual_slider_mode=state; } bool DualSliderMode( void ) const { return (m_dual_slider_mode); } };

6. Ursprünglich hatte die Bibliothek zwei Klassen für die Darstellung von Listen mit einer Bildlaufleiste, eine von ihnen erstellt eine Listendarstellung mit Kontrollkästchen.

CListView — einfache Liste mit der Möglichkeit, ein Element auszuwählen.

— einfache Liste mit der Möglichkeit, ein Element auszuwählen. CCheckBoxList — Listendarstellung mit Kontrollkästchen.

Von beiden bleibt nur CListView. Um eine Liste mit Kontrollkästchen zu erstellen, muss nur der entsprechende Modus mit der Methode CListView::CheckBoxMode() aktiviert werden.

class CListView : public CElement { protected : bool m_checkbox_mode; public : void CheckBoxMode( const bool state) { m_checkbox_mode=state; } };

7. In der alten Version der Bibliothek gibt es drei Klassen für Tabellen:

CTable — tabellarisches Eingabefeld.

— tabellarisches Eingabefeld. CLabelsTable — Tabelle für Text-Kennzeichen.

— Tabelle für Text-Kennzeichen. CCanvasTable — Tabellendarstellung.

Im Laufe der Verbesserungen innerhalb der Artikelserie zeigt sich, dass die Klasse CCanvasTable die am weitesten fortgeschrittene ist. Daher wurden die anderen beiden entfernt und die Klasse CCanvasTable wurde umbenannt in CTable.

8. Es gab zwei Klassen für die Karteireiter:

CTabs — einfache Karteireiter.

— einfache Karteireiter. CIconTabs — Karteireiter für Icons.

Beide müssen nun wirklich nicht behalten werden. Der Array der Karteireiter für Icons wurde ursprünglich aus den Objekten der grafische Primitive erstellt. Die Tasten des Typs CButton werden jetzt dafür verwendet, wo die Icons mit den oben beschriebenen Methoden erstellt werden können. Im Ergebnis bleibt nur die Klasse CTabs.

Die Hierarchie der Steuerelemente

Die Hierarchie der Steuerelemente des grafischen Interfaces wurde ebenfalls geändert. Bisher waren alle Steuerelemente Teil eines Formulars (cwindow). Die Steuerelemente wurden in diesem Formular relativ zu seinem oberen, linken Punkt ausgerichtet. Das ist notwendig, um die Koordinaten für jedes Steuerelement beim Erstellen eines grafischen Interfaces zu bestimmen. Und, wenn in der Endphase die Position eines Elementes geändert werden muss, war es notwendig, manuell alle Koordinaten aller Steuerelemente in diesem Bereich relativ zu diesem Bereich anzupassen. Es gibt zum Beispiel Gruppen von Steuerelementen innerhalb eines Bereiches eines Karteireiters-Steuerelementes. Und wenn jetzt das Steuerelement des Karteireiters an einer anderen Stelle des Formulars verschoben wird, dann würden alle Steuerelemente eines jeden Karteireiters an ihrem alten Platz bleiben. Dies ist sehr unpraktisch, aber das Problem ist jetzt gelöst.

Früher war es notwendig, vor dem Erstellen eines bestimmten Steuerelementes eine MQL-Anwendung, das Formularobjekt mit der Methode CElement::WindowPointer() zu übergeben, damit es gesichert werden kann. Jetzt wird die Methode CElement::MainPointer() verwendet. Als Argument wird das Objekt des Steuerelementes übergeben, in dem das zu erstellende Steuerelemente platziert werden soll.

class CElement : public CElementBase { protected : CElement *m_main; public : CElement *MainPointer( void ) { return (::GetPointer(m_main)); } void MainPointer(CElement & object ) { m_main=::GetPointer( object ); } };

Wie vorher kann kein Steuerelemente erstellt werden, es sei denn es ist Teil des Hauptsteuerelementes. Die Hauptmethode zum Erstellen von Steuerelementen (in allen Klassen) überprüft, ob es einen Pointer zum Hauptsteuerelement gibt. Die Methode für diese Prüfung wurde umbenannt und heißt nun CElement::CheckMainPointer(). Hier werden der Formularpointer und der Pointer zum Objekt der Maus gesichert. Dort wird auch der Identifikator des Steuerelementes bestimmt und gesichert, so wie der Identifikator des Chart und die Nummer des Unterfensters der MQL-Anwendung des grafischen Interfaces. Vorher wurde dieser Code in verschiedenen Klassen immer wieder wiederholt.

class CElement : public CElementBase { protected : bool CheckMainPointer( void ); }; bool CElement::CheckMainPointer( void ) { if (:: CheckPointer (m_main)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Before creating a control...

...it is necessary to pass a pointer to the main control: " + ClassName()+ "::MainPointer(CElementBase &object)" ); return ( false ); } m_wnd=m_main.WindowPointer(); m_mouse=m_main.MousePointer(); m_id =m_wnd.LastId()+ 1 ; m_chart_id =m_wnd.ChartId(); m_subwin =m_wnd.SubwindowNumber(); return ( true ); }

Dieser Ansatz, das Steuerelement in das Hauptsteuerelement einzufügen, wird in alle Klassen weitergegeben. Komplexe, zusammengesetzte Steuerelemente werden aus mehreren erstellt, und alle werden in einer bestimmten Reihenfolge miteinander verbunden. Ausnahmen gibt es nur für drei Klassen:

CTable — Klassen zum Erstellen einer Tabelle.

— Klassen zum Erstellen einer Tabelle. CListView — Klasse zum Erstellen eine Listendarstellung.

— Klasse zum Erstellen eine Listendarstellung. CTextBox — Klasse zum Erstellen eines mehrzeiligen Textfeldes.

Diese werden aus mehreren Grafikobjekten des Typs OBJ_BITMAP_LABEL zusammengebaut, der Inhalt jedoch wird auch gerendert. Versuche mit verschiedenen Ansätzen haben gezeigt, dass die Verwendung mehrere Objekte in der augenblicklichen Situation optimal für die Bibliothek ist.

Die Klasse CButton wurde zu eine Art universellen "Ziegelstein", der praktisch von allen anderen Steuerelementen der Bibliothek benutzt wird. Darüber hinaus ist jetzt CButton (Taste) die Basisklasse für bestimmte andere Klassen, wie:

CMenuItem — Menü.

— Menü. CTreeItem — Baumansicht.

Im Ergebnis schaut das allgemeine Schema der Beziehung der Klassen im Format "abgeleitet-aus" ("Eltern-Kind") aus:





Fig. 1. Das Schema der Beziehungen der Klassen als "abgeleitet-aus" (Eltern-Kind).

Bis jetzt wurden 33 (dreiunddreißig) verschiedene Steuerelemente in der Bibliothek realisiert. Unten ist eine Liste der Schemata, die alle Steuerelemente der Bibliothek in alphabetische Reihenfolge auflistet. Die Wurzel-Steuerelemente sind grün und nummeriert. Danach die verbundenen Steuerelemente in ihrer gesamten Vernetzung. Jede Spalte kennzeichnet die nächste Ebene der verbundenen Steuerelemente eines bestimmten. Das Symbol ‘[]’ steht für Steuerelemente, die in mehreren Instanzen vorkommen können. Diese Sichtweise hilft dem Leser schneller und leichter das OOP-Schema dieser Bibliothek zu verstehen.

Die Schemata der folgenden Steuerelemente sind unten angezeigt:

1. CButton — Taste.

2. CButtonsGroup — Tastengruppe.

3. CCalendar — Kalender.

4. CCheckBox — Kontrollkästchen.

5. CColorButton —Taste zur Farbauswahl.

6. CColorPicker — Farbauswahl.

7. CComboBox — Taste zum Aufruf einer Auswahlliste (Kombinationsfeld).

8. CContextMenu — Kontextmenü.

Fig. 2. Schema der Steuerelemente (1. Teil).





9. CDropCalendar — Taste zum Ausruf eines Kalenders.

10. CFileNavigator — Dateinavigator.

11. CLineGraph — Linienchart.

12. CListView — Liste anzeigen.





Fig. 3. Schematische Darstellung der Steuerelemente (2. Teil).

13. CMenuBar — Hauptmenü.

14. CMenuItem — Element des Menüs.

15. CPicture — Bild.

16. CPicturesSlider — Schieberegler für Bilder.

17. CProgressBar — Fortschrittsanzeige.

18. CScroll — Bildlaufleiste.

19. CSeparateLine — Teilungslinie.

20. CSlider — numerischer Schieberegler.

21. CSplitButton — Splitt-Taste.

22. CStandartChart — Standardchart.

23. CStatusBar — Statuszeile.

24. CTable — Tabelle.









Fig. 4. Schematische Darstellung der Steuerelemente (3. Teil).

25. CTabs — Karteireiter.

26. CTextBox — Texteingabefeld mit der Option für ein mehrzeiliges Texteingabefeld.

27. CTextEdit — Eingabefeld.

28. CTextLabel — Kennzeichnung.

29. CTimeEdit — Steuerelemente zur Zeitangabe.

30. CTooltip — Tooltip.

31. CTreeItem — Element einer Baumansicht.

32. CTreeView — Baumansicht.

33. CWindow — Formular (Fenster) der Steuerelemente.







Fig. 5. Schematische Darstellung der Steuerelemente (4. Teil).

Der Array verschachtelter Steuerelemente

Wenn in der vorherigen Version der Bibliothek Steuerelemente erstellt wurden, sicherten ihre Basisklassen die Pointer zu den Grafikprimitiven. Jetzt sichern sie die Pointer auf die Steuerelemente, die selbst Komponenten bestimmter Steuerelemente des grafischen Interfaces sind.

Pointer auf Steuerelemente werden dem dynamischen Array des Typs CElement hinzugefügt mittels der geschützten Methode CElement::AddToArray(). Diese Methode ist nur für den internen Gebrauch und wird nur von den Klassen der Steuerelemente verwendet.

class CElement : public CElementBase { protected : CElement *m_elements[]; protected : void AddToArray(CElement & object ); }; void CElement::AddToArray(CElement & object ) { int size=ElementsTotal(); ::ArrayResize(m_elements,size+ 1 ); m_elements[size]=::GetPointer( object ); }

Man kann den Pointer auf ein Steuerelement vom Array über den bestimmten Index erhalten. Das erledigt die 'public' Methode CElement::Element(). Zusätzlich gibt es Methoden, um die Anzahl die Anzahl der verschachtelten Steuerelemente zu erhalten und dem Löschen von Arrays.

class CElement : public CElementBase { public : int ElementsTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_elements)); } void FreeElementsArray( void ) { :: ArrayFree (m_elements); } CElement *Element( const uint index); }; CElement *CElement::Element( const uint index) { uint array_size=:: ArraySize (m_elements); if (array_size< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > This control (" +m_class_name+ ") has no nested controls!" ); return ( NULL ); } uint i=(index>=array_size)? array_size- 1 : index; return (:: GetPointer (m_elements[i])); }

Basiscode der virtuellen Methoden

Der Basiscode der virtuellen Methoden, die die Steuerelemente verwalten, ist definiert. Diese Methoden umfassen:

Moving () — verschieben.

() — verschieben. Show () — zeigen.

() — zeigen. Hide () — ausblenden.

() — ausblenden. Delete () — löschen.

() — löschen. SetZorders () — bestimmen der Prioritäten.

() — bestimmen der Prioritäten. ResetZorders() — zurücksetzen der Prioritäten.

Jedes Steuerelement wird jetzt als eigenständiges Grafikobjekt gezeichnet. Daher können die oben erwähnte Methoden verallgemeinert werden, um so die Wiederholungen in allen Klassen zu eliminieren. Es gibt Fälle, da diese Methoden in den Klassen bestimmter Steuerelemente überschrieben werden. Aus diesem Grund wurden diese Methoden als virtuell deklariert. Diese Steuerelemente umfassen zum Beispiel CListView, CTable und CTextBox. Es wurde früher erwähnt, dass in der aktuellen Bibliothek nur Steuerelemente sind, die aus mehreren Grafikobjekten zusammengebaut werden.

Betrachten wir beispielsweise die Methode CElement::Moving(). Jetzt hat sie keine Argumente mehr. Vorher mussten ihr die Koordinaten und der Modus übergeben werden. Dafür gibt jetzt keinen Grund mehr — es wurde alles viel einfacher. Das liegt in den grundsätzlichen Änderungen im Kern der Bibliothek (der Klasse CWndEvents), und das wird detailliert im folgenden Abschnitt des Artikels erklärt.

Ein Steuerelement wird relativ zur augenblicklichen Position im Hauptsteuerelement, dem es zugeordnet ist, verschoben. Wird das Grafikobjekt bewegt, werden auch die verschachtelten Steuerelemente (wenn es sie gibt) in einer Schleife verschoben. Die gleiche Kopie der Methode CElement::Moving() wird einfach von jedem Steuerelement aufgerufen. Und das für alle, verschachtelten Ebenen. Falls also ein bestimmtes Steuerelement verschoben werden muss, dann genügt es, die Methode einmal aufzurufen und die vergleichbaren Methoden der anderen Steuerelemente werden automatisch aufgerufen (in der Reihenfolge ihrer Erstellung).

Die Auflistung unten zeigt den Code der virtuellen Methode CElement::Moving():

class CElement : public CElementBase { public : virtual void Moving( void ); }; void CElement::Moving( void ) { if (!CElementBase::IsVisible()) return ; if (m_anchor_right_window_side) { CElementBase::X(m_main.X2()-XGap()); m_canvas.X(m_main.X2()-m_canvas.XGap()); } else { CElementBase::X(m_main.X()+XGap()); m_canvas.X(m_main.X()+m_canvas.XGap()); } if (m_anchor_bottom_window_side) { CElementBase::Y(m_main.Y2()-YGap()); m_canvas.Y(m_main.Y2()-m_canvas.YGap()); } else { CElementBase::Y(m_main.Y()+YGap()); m_canvas.Y(m_main.Y()+m_canvas.YGap()); } m_canvas.X_Distance(m_canvas.X()); m_canvas.Y_Distance(m_canvas.Y()); int elements_total=ElementsTotal(); for ( int i= 0 ; i<elements_total; i++) m_elements[i].Moving(); }

Die automatische Bestimmung der Prioritäten eines Klicks der linken Maustaste

In der vorherigen Version der Bibliothek waren die Prioritäten des Klick mit der linken Maustaste direkt in jedem Steuerelement codiert. Jetzt, da jedes Steuerelement ein einzelnes Grafikobjekt ist, kann man den Code zur automatischen Erkennung der Prioritäten implementieren. Jedes Grafikobjekt, das über einem anderen liegt, erhält eine höhere Priorität:

Fig. 6. Visuelle Darstellung zur Bestimmung der Prioritäten des linken Mausklicks.

Es gibt aber Steuerelemente, die überhaupt keine Grafikobjekte haben. Wie bereits erwähnt, sind das Steuerelemente, die aus mehreren gezeichneten Objekten zusammengesetzt sind. In beiden Fällen werden wird die Priorität in der Klasse jedes einzelnen Steuerelementes angepasst. Zuerst werden die Steuerelement bestimmt, die eine solche Anpassung benötigen.

Steuerelemente ohne Grafikobjekt:

CButtonsGroup — Gruppe von Tasten.

— Gruppe von Tasten. CDropCalendar — Taste zur Anzeige des Kalenders.

— Taste zur Anzeige des Kalenders. CSplitButton — Splitt-Taste.

— Splitt-Taste. CStandardChart — Standardchart.

Steuerelemente mit mehreren Grafikobjekten:

CListView — Liste anzeigen.

— Liste anzeigen. CTable — Tabelle.

— Tabelle. CTextBox — Text-Bearbeitungsfeld.

Die folgenden Methoden wurden der Klasse CElement für das festlegen und abfragen der Prioritäten hinzugefügt:

class CElement : public CElementBase { protected : long m_zorder; public : long Z_Order( void ) const { return (m_zorder); } void Z_Order( const long z_order); }; void CElement::Z_Order( const long z_order) { m_zorder=z_order; SetZorders(); }

Steuerelemente ohne Grafikobjekte sind eine Art von Modulen mit anderen verschachtelten Steuerelementen. Es gibt nichts, um in einem solchen Steuerelement eine Priorität zu bestimmen. Aber die Priorität der verschachtelten Steuerelemente wird berechnet relativ zur Priorität des Hauptsteuerelementes. Daher müssen die Werte manuell für alles gesetzt werden, damit alles korrekt funktioniert.

Die Priorität für ein Steuerelement ohne Objekte wird gleich der des Hauptsteuerelementes gesetzt:

... CElement::Z_Order(m_main.Z_Order()); ...

Für alle anderen Steuerelemente wird die Priorität nach dem Erstellen des Hintergrundobjektes bestimmt. Bei Formularen mit einem Wert gleich Null muss er um 1 relativ zum Hauptsteuerelement für jedes nachrangige Steuerelement erhöht werden:

... Z_Order(( dynamic_cast <CWindow*>(& this )!= NULL )? 0 : m_main.Z_Order()+ 1 ); ...

Als Beispiel betrachten wir noch ein Schema. Stellen Sie sich ein grafisches Interface mit folgenden Steuerelementen (aufgelistet in der Reihenfolge der Erstellung) vor:

Formular für die Steuerelemente ( CWindow ). Formular kann über Tasten ( CButton ) verfügen, um (1) das Programm zu schließen, (2) das Formular zu minimieren/maximieren und (3) Tooltips etc. Weitere Tasten können bei einer Aktualisierung der Bibliothek ergänzt werden, um die Möglichkeiten der Steuerelemente zu erweitern.

). Formular kann über Tasten ( ) verfügen, um (1) das Programm zu schließen, (2) das Formular zu minimieren/maximieren und (3) Tooltips etc. Weitere Tasten können bei einer Aktualisierung der Bibliothek ergänzt werden, um die Möglichkeiten der Steuerelemente zu erweitern. Karteireiter ( CTabs ). Zusätzlich zu dem Arbeitsbereich, in dem sich die Gruppen von Steuerelementen befinden, verfügt dieses Steuerelement über eine Gruppe von Tasten ( CButton ), die für die Karteireiter stehen.

). Zusätzlich zu dem Arbeitsbereich, in dem sich die Gruppen von Steuerelementen befinden, verfügt dieses Steuerelement über eine Gruppe von Tasten ( ), die für die Karteireiter stehen. Eine Listenansicht ( CListView ) mit einer Bildlaufleiste ( CScrollV ) mit Tasten zum Auf und Abrollen ( CButton ) wird in einem der Karteireiter platziert.

) mit einer Bildlaufleiste ( ) mit Tasten zum Auf und Abrollen ( ) wird in einem der Karteireiter platziert. Ein anderer Karteireiter hat ein mehrzeilige Textfeld (CTextBox) mit einer horizontalen (CScrollH) und einer vertikalen (CScrollV) Bildlaufleiste.

Es bedarf keiner weiteren Aktion, damit für die Grafikobjekte die Prioritäten gesetzt werden. Alles wird gemäß diesem Schema automatisch gesetzt:

Fig. 7. Beispiel für das das Setzen der Prioritäten des linken Mausklicks.

Das Formular erhält die kleinste Priorität mit dem Wert 0 (Null). Tasten des Formulars erhalten die Priorität 1.

Jede Komponententaste des Steuerelementes des Typs CTabs (Karteireiter) erhält die Priorität 1, der Arbeitsbereich dieser Karteireiter — auch eine Priorität von 1. Aber das Steuerelement CButtonsGroup erhält den Wert 0, da es keine Grafikobjekt enthält, es ist im Wesentlichen ein Modul für Tasten des Typs CButton. In der Nutzerklasse der MQL-Anwendung wird über die Methode CElement::MainPointer() das Hauptsteuerelement bestimmt (siehe den Code unten). Hier ist das Formular (CWindow) das Hauptsteuerelement, dem das Steuerelement CTabs hinzugefügt wird. Der Pointer sollte gesichert werden, bevor die Methode zum Erstellen des Steuerelementes aufgerufen wird.

... m_tabs1.MainPointer(m_window); ...

Die Listenansicht erhält die Priorität 2, denn ihr Hauptsteuerelement ist CTabs. Das muss vor dem Erstellen des Steuerelementes angegebenen werden:

... m_listview1.MainPointer(m_tabs1); ...

Es ist nicht nötig das Hauptsteuerelement der Bildlaufleiste selbst zu übergeben, da es ja bereits der Klasse für die Listenansicht (CListView) bekannt ist. Das Gleiche gilt für alle anderen Steuerelemente der Bibliothek, die Komponenten andere Steuerelemente sind. Falls das Hauptsteuerelement einer Bildlaufleiste eine Listenansicht (CListView) ist mit einer Priorität von 2, wird der Wert um Eins erhöht auf (3). Und die Tasten dieser Bildlaufleiste, die ihr Hauptsteuerelement sind, erhalten den Wert 4.

Alles, das in der Listenansicht (CListView) funktioniert, funktioniert auch im Steuerelement CTextBox.

Anwendung zum Testen der Kontrollelemente

Eine MQL-Anwendung wurde zum Zwecke des Testens mitgegeben. Dessen grafisches Interface verfügt über alle Steuerelemente der Bibliothek, damit Sie sehen können wie alles funktioniert. Und so sieht das Ganze aus:





Fig. 12. Grafisches Interface zum Testen in einer MQL-Anwendung.

Diese Testanwendung ist am Ende des Artikels für weitere Studien beigefügt.

Schlussfolgerung

Diese Version der Bibliothek weist erhebliche Unterschiede zu der Version, die in dem Artikel Graphisches Interface X: Textauswahl im mehrzeiligen Textfeld (build 13). Es wurde viel Arbeit investiert, die fast alle Dateien der Bibliothek betrifft. Jetzt werden alle Steuerelemente der Bibliothek als eigenständige Objekte gezeichnet. Die Lesbarkeit des Code wurde verbessert, der Umfang um ungefähr 30% reduziert, und die Möglichkeiten erweitert. Einige Fehler und Mängel, die von den Nutzern bekannt gemacht wurden, wurden behoben.

Wenn Sie gerade begonnen haben eine MQL-Anwendung zu erstellen und Sie die vorherige Version der Bibliothek verwenden, ist es empfehlenswert, zunächst die neue Version als eine eigenständige Kopie herunterzuladen und für das MetaTrader 5-Terminal zu installieren, um alles ausgiebig testen zu können.

Das Schema der Bibliothek des grafischen Interfaces im aktuellen Entwicklungsstand schaut aus wie unten abgebildet. Das ist aber nicht die finale Version; die Bibliothek wird sich in der Zukunft weiterentwickeln und verbessern.



Fig. 13. Die Struktur der Bibliothek im aktuellen Zustand der Entwicklung