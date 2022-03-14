Der richtige Weg zur Auswahl eines Expert Advisors vom Markt

Inhalt

Einführung

Heute ist der MetaTrader Market die größte Gemeinschaft von Händlern, Nutzern und Programmierern, die alle das gleiche Ziel haben: von den Anlagemärkten zu profitieren. Es gibt viele Diskussionen im Forum über die Produkte, die in dieser Ressource präsentiert werden, und ihre Qualität. In diesem Artikel werde ich all diese Aussagen überprüfen und all jenen, die noch Zweifel haben, die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigen, die der Markt bietet. Außerdem werden wir sehen, ob es möglich ist, hier ein wertvolles Produkt zu finden und wenn ja, werden wir versuchen herauszufinden, wie.





Das richtige Verständnis des Marktes für die beste Nutzererfahrung

Auf jedem Marktplatz gibt es verschiedene Arten von Produkten, darunter sehr gute und sehr schlechte, aber auch solche, die dazwischen liegen. Der Markt ist da keine Ausnahme. Auf dem MQL5 Market gibt es so viele Produkte, dass nur die Nutzer, die eine negative Einstellung zu diesem Marktplatz haben, es schwer oder fast unmöglich finden, ein gewünschtes Produkt zu finden. Was solche Nutzer sagen können:

Ich habe hunderte von Systemen getestet, aber ich habe nichts gefunden.

Wenn ich keinen Heiligen Gral schreiben konnte, dann gibt es ihn auch nicht.

Es kann keinen Heiligen Gral geben.

Das Terminal kann nicht genug Daten zur Analyse liefern.

Ein Expert Advisor kann den Markt nicht so effizient analysieren wie ein Mensch.

Keiner würde wirklich funktionierende Systeme verkaufen.

Das System muss +100% pro Monat generieren; 100% pro Jahr ist zu wenig.

Je teurer der Expert Advisor und je höher sein Rating, desto besser der EA.

Ein Jahr positives Monitoring ist zuverlässig.

Ich fehlinformiere die Käufer und diskreditiere den Marktplatz, weil ich hier nicht verdienen kann.

Ich bin ein Forum-Guru.

Ich wurde an der Wall Street geboren.

Und ähnliche Dinge. Es kann verschiedene Aussagen geben, aber die Hauptidee ist mit dem Gedanken verbunden, dass, wenn jemand eine schlechte Erfahrung macht, der Grund für diesen Misserfolg im Marktplatz selbst liegt, aber nicht in der Person.

Der Markt ist nicht dafür verantwortlich, dass jemand ein (seiner Meinung nach) minderwertiges Produkt kauft. Die Funktion des Marktplatzes ist es, Käufer und Verkäufer zusammenzubringen, und das ist alles. Ich denke, dass diese Funktion hier erfolgreich umgesetzt wird. Eine große Anzahl von Produkten und Dienstleistungen führt zu einem Wettbewerb. Wenn man nicht konkurrenzfähig ist, kann das ein guter Grund sein, in die eigene Entwicklung zu investieren. Wenn Sie über das erforderliche Wissen verfügen, werden Sie sich nicht so leicht täuschen lassen und in der Lage sein, eine funktionierende Lösung unter der Fülle der in der Ressource präsentierten Produkte zu finden. Nehmen Sie sich die Zeit: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.

In diesem Artikel werden wir im Detail besprechen, wie man effizient und genau funktionierende Handelssysteme und Signale finden kann. Wir werden den gesamten Prozess von Anfang bis Ende anhand von Beispielen aus dem Markt betrachten, natürlich ohne die Namen der Autoren zu nennen.





Wichtige Regeln für die Bewertung automatisierter Handelssysteme

Bevor wir mit der Analyse der Beispiele fortfahren, sollten wir zunächst die Regeln und Kriterien definieren, nach denen wir die auf dem Markt angebotenen Produkte analysieren sollten. Seltsamerweise verstehen die meisten Menschen nicht, was ein profitabler Expert Advisor oder ein Signal ist und wie man eine wirklich funktionierende Lösung von einer Nachahmung unterscheidet. Basierend auf meiner Erfahrung beim Schreiben von automatisierten Handelssystemen in MQL4 und MQL5 habe ich ganz klare und effektive Kriterien für die Auswahl eines potenziellen Expert Advisors entwickelt, der sich bei perfekter Ausführung in den sogenannten "Gral" verwandeln kann. Zuerst werde ich diese Regeln hier erklären und dann die Bedeutung jedes einzelnen von ihnen erklären. Die Regeln lauten wie folgt:

Korrekt gewählte Dauer des Testzeitraums im Strategietester. Korrekte Auswertung der Expert Advisor Operation (nach Balken oder Ticks). Auswertung der verfügbaren Terminaldaten. Wenn möglich, Testen auf Zeitrahmen, die dem vom Autor angebotenen Zeitrahmen nahe kommen. Die korrekte Anzahl von unabhängigen Backtests für verschiedene Handelsinstrumente. Die Möglichkeit, mit einer Visualisierung zu testen und zu sehen, was dahinter steckt. Richtige Testparadigmen (Testreihenfolge und die Fähigkeit, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen). Korrekte Spreads, die beim Testen eines Handelssystems im Strategietester verwendet werden (im MetaTrader 5 wird dies durch das Testen mit echten Ticks erreicht). Korrekte Auswertung aller durchgeführten Backtests. Die Verfügbarkeit einer realen Kontoüberwachung. Korrekte Analyse der Überwachung des realen Kontos. Vorwärtstest als eine der Methoden zum Erkennen einer Überanpassung. Das Verständnis des Optimierungsprozesses und seines Einflusses auf die Vorwärtszeitspanne. Das Verständnis der Random-Walk-Prozesse und ihres Einflusses auf den Handel. Das Verständnis für die Besonderheiten der MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Tester und deren Unterschiede (Vor- und Nachteile). Wenn möglich, eigene Erfahrungen in der Entwicklung von Handelssystemen. Kenntnis der wichtigsten Money-Management-Mechanismen bzw. deren Einfluss auf den Handel. Verständnis für den Unterschied zwischen Backtests und realem Handel. Verständnis der Unterschiede zwischen Demo- und Realkonten. Kenntnis und Verständnis der gängigsten Handelssysteme. Kenntnisse in Mathematik, einschließlich der Wahrscheinlichkeitstheorie in Bezug auf den Markt. Wissen über die Wahrheit über den Markt (Sie können Erfahrung nennen).

Wie Sie sehen können, ist die Liste ziemlich lang. Darüber hinaus hat jedes Element eine Menge von Nuancen und Geheimnisse. Jede dieser Nuancen beeinflusst das Ergebnis auf ihre eigene Weise. Hier werden wir die minimal erforderlichen Grundlagen betrachten, die Ihnen dabei helfen werden, die auf dem Markt angebotenen Produkte effizient zu analysieren. Wenn Sie verstehen, dass der größte Teil der Liste für Sie nicht verfügbar ist, ist das kein Problem. In diesem Artikel werden Sie sehen, dass es nichts besonders Schwieriges gibt. Ich bin sicher, dass jeder, auch derjenige, der die Plattform zum ersten Mal benutzt, in der Lage sein wird, seine Angst zu überwinden und ein gutes Produkt zu einem erschwinglichen Preis auszuwählen, indem er eine Reihe einfacher Regeln befolgt oder zumindest einfache Antworten auf einige der wichtigsten Fragen findet. Lesen Sie den Artikel bis zum Ende und Sie werden sehen, wie einfach es ist.





Die wichtigsten Funktionsmechanismen von Expert Advisors

Wir werden die ersten drei Punkte der Liste in Kombination betrachten. Aufgrund meiner Erfahrungen beim Testen meiner eigenen Systeme und der Systeme anderer Entwickler sowie der Erfahrungen anderer Nutzer kann ich sagen, dass es mehrere Arten von Expert Advisors gibt:

EAs, die Ticks verwenden.

EAs, die Balken verwenden.

EAs, die mit Timer arbeiten.

Wie Sie sehen können, gibt es nicht viele Arten. Wenn ein EA zum Beispiel mit Ticks arbeitet, führt er alle Berechnungen und Handelsaktionen erst nach dem Auftreten dieses Ereignisses aus. Der zweite Typ ist ein wenig komplexer. Früher habe ich tick-basierte Roboter entwickelt, und jetzt bin ich zu den EAs übergegangen, die nach Balken arbeiten. Leider gibt es in MQL4 und MQL5 Expert Advisors nicht die Möglichkeit eines Ereignisses durch einen neuen Balken. Aber es kann auf eine andere Art und Weise implementiert werden, indem man die zusätzliche Funktionalität nutzt. Dies hängt direkt mit der Länge des Testintervalls zusammen. Der dritte Typ von Expert Advisors arbeitet mit einem Timer. Nicht alle EAs dieser Art können mit dem Strategietester korrekt getestet werden. Oft können die Entwickler diese Auswahl rechtfertigen, aber ich bin sehr skeptisch gegenüber solchen Lösungen.

Wenn ein Expert Advisor den Ticks folgt, schafft dies automatisch zusätzliche Risiken und Schwierigkeiten bei der Anwendung. Solche EAs reagieren in der Regel sehr empfindlich auf Ping-Zeit, insbesondere wenn sie mit Market-Orders (Bestens-Aufträge) handeln. Für sie kann sogar eine Verzögerung von 50 Millisekunden kritisch sein. In solchen Fällen mietet man VPS in der Nähe der Handelsserver, um solche Auswirkungen zu minimieren.

Wenn der Roboter schwebende Aufträge (pending orders) verwendet, können solche negativen Situationen fast vollständig vermieden werden. In jedem Fall können solche Systeme mehr Gewinn generieren oder mögliche Verluste reduzieren.

Meiner Erfahrung nach sind die stabilsten Systeme die, die mit Balken arbeiten — ich werde es am Ende des Artikels anhand meiner eigenen Entwicklungen beweisen. Natürlich ist es auch möglich, Systeme zu finden, die auf der Grundlage von Tick-Daten gute Gewinne erzielen, aber das ist viel schwieriger. Ich erwähne dies, weil der Zweck dieses Artikels darin besteht, den einfachsten Weg zu finden, die richtige Entscheidung zu treffen.

Nach den obigen Überlegungen ist es am wichtigsten, die Systeme nach den folgenden Prinzipien zu testen:

Der EA arbeitet mit Ticks. Der EA arbeitet mit Balken.

Schauen wir uns an, wie diese Ereignisse im Code implementiert sind. Hier ist die Ereignisbehandlung eines neuen Ticks:

void OnTick () { }

datetime PrevTimeAlpha= 0 ; bool bNewBar() { if ( Time[ 1 ] > PrevTimeAlpha ) { if ( PrevTimeAlpha > 0 ) { PrevTimeAlpha=Time[ 1 ]; return true ; } else { PrevTimeAlpha=Time[ 1 ]; return false ; } } else return false ; }

Ein Tick ist jeder neue Preis, der vom Server empfangen wird. Wenn sich der Preis auf dem Server ändert, sendet der Server dieses Ereignis an alle Clients. Mit Hilfe dieses Ereignisses und der zusätzlichen Anwendung einer Filterfunktion kann ein balkenweiser Betrieb implementiert werden:

void OnTick () { if ( bNewBar() ) { } }

Dies ist ein Beispiel dafür, wie ich es mache. Es gibt noch andere mögliche Methoden. Wichtig ist, dass alle diese Funktionen schließlich innerhalb des OnTick-Ereignisses verwendet werden:

void OnTimer () { }

Unten sehen Sie das Timer-Ereignis:

int OnInit () { EventSetTimer ( 60 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Man sieht, dass wie bei den vorherigen Ereignissen die gesamte Logik vom Ereignis ausgeht, und jeder Expert Advisor-Code funktioniert genau dank dieser Ereignisse. Das Timer-Ereignis sollte zuvor für den gewünschten Zeitraum in Millisekunden beim Start des EA eingestellt werden:

Das war's Wir haben drei mögliche Paradigmen der EA-Logik gesehen, was für die weitere Analyse ausreicht. Natürlich kann es noch viele andere Ereignisse geben, aber Algo-Händler verwenden sie nur selten, weil sie sehr exotisch und situationsbedingt sind.





Die wichtigsten Nuancen beim Testen von Expert Advisors

Zunächst einmal gibt uns das Verständnis der Grundlagen eine erste Vorstellung davon, wie Expert Advisors funktionieren. Wenn wir das Thema genauer betrachten, werden wir sehen, dass z.B. das Tick-basierte Testen im Strategietester auf zwei Arten umgesetzt werden kann:

Die künstliche Erzeugung von Ticks innerhalb eines Balkens mittels einer vordefinierten Formel.

Das Laden von echten Ticks vom Broker-Server.

Beide Optionen sind sowohl in MetaTrader 4 als auch in MetaTrader 5 implementiert. Der einzige Unterschied besteht darin, dass in der Terminalversion 5 das Testen durch Ticks sofort verfügbar ist, während für die Plattform der vorherigen Generation zusätzliche Software erforderlich ist. Wenn Sie MetaTrader 5 verwenden können, sollten Sie daher besser mit dem Strategie-Tester testen, da dies viel bequemer ist.

Bitte beachten Sie, dass echte Tick- und Balken-Daten viel Speicherplatz beanspruchen. Aus diesem Grund speichern die Broker möglicherweise nur eine begrenzte Menge der relevanten Daten auf ihren Servern. Woher weiß man, wie viele Daten für ein Instrument verfügbar sind? Das ist kein Problem. Diese Möglichkeit ist in MetaTrader 5 implementiert. Im Hauptfenster des Terminals befindet sich die Schaltfläche "Symbole":





Ein Klick darauf öffnet das Fenster mit den gewünschten Informationen über Ticks und Balken. Um herauszufinden, wie viele Ticks in der Datenbank Ihres Brokers verfügbar sind, können Sie das gewünschte Symbol und das Zeitintervall angeben und dann auf "Anfordern" klicken. Die entsprechenden Tickdaten werden vom Server heruntergeladen:





Wenn die vom Server empfangenen Ticks kleiner sind als der von Ihnen angegebene Zeitraum, erhalten Sie eine entsprechende Meldung — sie ist in der Abbildung oben rot umrandet. Diese Meldung schlägt vor, ab welchen Daten Sie mit dem Test im Real-Tick-Modus beginnen können. Wenn Sie einen Zeitraum festlegen, für den keine echten Ticks verfügbar sind, wird die Plattform modellierte Ticks generieren. Das Testen von Tick-basierten Expert Advisors mit modellierten Ticks kann verzerrte Ergebnisse erzeugen, aber jetzt wissen Sie, wie Sie dies vermeiden können. Sie können bar-basierte Expert Advisor verwenden, die diesen Nachteil nicht haben!

Das Gleiche gilt für die Balken:





Die Balken der meisten Symbole sind in der Regel bis zum Jahr 2000 oder sogar noch früher verfügbar, je nach Testzeitrahmen. In der obigen Abbildung zeigt die Meldung an, dass 100.000 Balken heruntergeladen wurden, entsprechend dem Limit des internen Terminalspeichers. In anderen Fällen wird die Meldung anders lauten. Das folgende Formular zeigt die Speichereinstellungen des Terminals:





Hier wird die Größe des Kursspeichers konfiguriert. Sollte die Größe zum Testen nicht ausreichen, erhöhen Sie sie und starten Sie das Terminal neu. Der verfügbare gewünschte Verlauf wird bei der nächsten Anfrage heruntergeladen. Ein wichtiges Merkmal ist, dass die Anzahl der Balken in der Historie gleich der Anzahl der Balken im Chart ist, also "Max bars in chart" (Max. Balken im Chart).

Ähnlich verhält es sich im MetaTrader 4 — gehen Sie über das Hauptmenü zu "Tools -> History Center".





Ein ähnliches Fenster öffnet sich:





Die gemeinsame Variable im MetaTrader 5 ist hier in zwei aufgeteilt:

Max bars in history — die maximale Anzahl der Balken in der Historie

Max bars in chart — die maximale Anzahl der Balken auf dem Chart

Der Speicherplatz wird durch die erste Variable begrenzt, während die zweite Variable die Menge der im Archiv angezeigten Daten sowie die Anzahl der Balken begrenzt, die in einem Chart im Terminal angezeigt werden. Vielleicht war dies in der früheren Terminalversion notwendig, um Speicher zu sparen. Schauen wir uns nun an, wie dieses im MetaTrader 4 aussieht:

Um die Historie herunterzuladen, wählen Sie das gewünschte Symbol aus und klicken Sie auf "Herunterladen". Der einzige Unterschied zu MetaTrader 5 besteht darin, dass es nicht möglich ist, nur einen Teil der Historie anzufordern - sie wird für alle Zeitrahmen vollständig heruntergeladen, in Übereinstimmung mit den Grenzen in den Einstellungen. Sie wissen bereits, wie Sie diese Beschränkungen einstellen oder aufheben können.

Vor dem Testen sollten Sie die Historie vorbereiten — dies ist besonders wichtig für MetaTrader 4. In diesem Terminal wird die benötigte Historie manuell heruntergeladen, während MetaTrader 5 über automatisches Datenladen verfügt. Wenn Sie einen Backtest starten, ohne die Historie vorher herunterzuladen, lädt das Terminal die benötigten Daten herunter.

Der nächste Schritt nach der Vorbereitung der Historie besteht darin, zu bestimmen, ab welchem Zeitpunkt die Backtests durchgeführt werden sollen und welche Abstufung verwendet werden soll. Ich würde empfehlen, das letzte Jahr in der Historie für den ersten Test zu verwenden, wenn Sie mit dem aktuellen Datum beginnen, oder das gesamte vorherige Jahr und das aktuelle Jahr. Auf der Grundlage solcher Tests können Sie erste Rückschlüsse auf die Leistung des Testers ziehen. Wenn der EA in diesem Intervall keine schlechte Leistung zeigt, können wir sofort zur Analyse des nächsten Intervalls übergehen.

Wenn die Performance akzeptabel ist, testen Sie den EA mit der gesamten verfügbaren Historie, wobei Sie im Strategietester eine größere Einlage einstellen, um sicherzustellen, dass der EA diesen Backtest durchlaufen kann. Wenn möglich, testen Sie mit echten Ticks. Für eine korrekte Bewertung ist es besser, alle Money-Management-Mechanismen zu deaktivieren, wenn der EA dies erlaubt. Streng genommen sollten Expert Advisors, die eine solche Möglichkeit nicht bieten, sorgfältig geprüft werden, denn man verliert eine der wichtigsten Kennzahlen eines Handelssystems — den ursprünglich erwarteten Gewinn einer Strategie in Punkten. Dieser Parameter spielt eine Schlüsselrolle bei der Bewertung eines Handelssystems, und seine Bedeutung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Vor dem Testen ist es wichtig, den Unterschied zwischen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 zu verstehen. In der neueren Terminalversion hat der Spread eine Untergrenze: Wenn Sie einen Spread unterhalb dieser Grenze festlegen, wird der Test trotzdem mit dieser Untergrenze durchgeführt. Wenn Sie den Spread höher als diesen Wert einstellen, wird beim Testen genau der angegebene Wert verwendet. Dieser Mechanismus schützt den Käufer. Er verhindert, dass beim Testen ein unrealistisch niedriger Spread eingestellt wird, während schon ein Punkt Geld kosten kann. Dieser Mindestwert ist mit dem durchschnittlichen Spread-Wert aus der Kurshistorie des Symbols verknüpft, auf dem Sie den EA testen, auch wenn dieser Wert nicht in der Symbolspezifikation angezeigt wird. Vergessen Sie diese Funktion nicht. Wenn Sie andere Handelssysteme testen, ist es besser, den aktuellen Spread zu verwenden. In diesem Fall wird das Terminal den in der Historie gespeicherten Wert für jeden Bar verwenden. Wenn Sie mit jedem Tick testen, kennt das Terminal den relevanten Spread-Wert bei jedem Tick und das Testen von Tick-basierten Expert Advisors wird sehr nah an den realen Bedingungen sein.

Das Testen im MetaTrader 4 bietet einfachere Spread-Einstellungen. Der Spread kann, beginnend mit 1, auf einen beliebigen Wert eingestellt werden. Der Tester wird genau den angegebenen Wert verwenden. Der Spread wird während des gesamten Testzeitraums fixiert, was nicht sehr gut ist, aber Sie können den aktuellen Spread überprüfen, Provisionen, Swaps, mögliche Slippages und wahrscheinlich einige zusätzliche Werte hinzufügen, um sicherzustellen, dass das System eine Ausweitung des Spreads überlebt, was ein wichtiger Aspekt beim Testen ist.

Im MetaTrader 5 wird der Spread wie folgt eingestellt:





Im MetaTrader 4 ist es einfacher:





Obwohl die Einstellung in MetaTrader 4 einfacher ist, sollte das Testen in dieser Version weniger bevorzugt werden. Nahezu alle im Market angebotenen EAs sind in zwei Versionen implementiert, sodass es kein Problem ist, die MetaTrader 5 Version zu testen. Die Kenntnis der Testspezifika wird sehr hilfreich sein.





Zusammengesetzte Metriken

Wenn die Testergebnisse positiv sind, sollten Sie auf die folgenden beiden nutzerdefinierten Metriken achten. Diese Variablen beinhalten die Vorteile einer Reihe von Metriken, wie maximaler Drawdown, relativer Drawdown und Sharpe Ratio, sowohl nach Saldo als auch nach Eigenkapital. Die Metrik ist einfach zu berechnen.

Alpha = TotalProfit / MaximumEquityDrawdown

Beta = TotalProfit / MaximumBalanceDrawdown

MaximumEquityDrawdown - maximaler Kapital-Drawdown

MaximumBalanceDrawdown - maximaler Saldo-Drawdown

TotalProfit = (EndBalance - StartBalance) - Gesamtgewinn

EndBalance - Kontostand am Ende des Testintervalls



StartBalance - Kontostand am Anfang, mit dem der Test begann



Um den Endgewinn in dieser Formel zu berechnen, wird der Startsaldo vom anfänglichen Backtest-Saldo abgezogen. Maximaler Drawdown, sowohl beim Kapital (equity) als auch beim Saldo (balance), ist in jedem Backtest in MetaTrader 4 und MetaTrader 5 verfügbar. Nach dem erwarteten Gewinn in Punkten ist diese Variable ebenso wichtig wie die Gewinnfaktoren, die ebenfalls in den Berichten der Strategietester enthalten sind. Wenn ich diese Dinge beschreibe, gehe ich davon aus, dass die Leser über das erforderliche Mindestwissen verfügen.

Eine weitere wichtige Kennzahl ist die Anzahl der Positionen. Je mehr Positionen, desto besser. Diese Zahl sollte sich in einem vernünftigen Rahmen bewegen, d.h. sie sollte weder zu groß noch zu klein sein. Ich werde im Folgenden die Einsatzbereiche dieser Werte aufzeigen. Auch das Handelsdiagramm selbst sollte gut aussehen: je mehr es einer geraden Linie ähnelt, desto besser.

Die Werte für den Bewertungsbereich sind wie folgt:

MathWaitingPoints >= 3*MiddleSpread (Der erwartete Payoff in Punkten sollte den Symbolspread deutlich übersteigen)

ProfitFactor >= 1.1 ... 1.2 (die Strategie sollte eine gute Vorhersagefähigkeit haben)

Alpha >= 5 ... 10 (ein gutes Alpha weist auf geringe Risiken hin und bestätigt eine gute Vorhersagefähigkeit)

Beta>= 5 ... 10 (ein gutes Beta weist auf eine hohe statistische Signifikanz dieser Stichprobe und einen stabilen Betrieb hin)

TradesPerYear >= 20 … 30 (es gibt nur wenige hochwertige Einstiegspunkte für ein Handelsinstrument, aber viele Instrumente)

MiddleSpread - durchschnittlicher Symbol-Spread

MathWaitingPoints - erwartete Auszahlung (expected payoff) in Punkten

ProfitFactor - Rentabilität

TradesPerYear - Anzahl der Positionen pro Jahr

Diese Variablen sind sehr flexibel und können im Hinblick auf bessere Ergebnisse angepasst werden. Meiner Erfahrung nach entsprechen solche Metriken oft den Gewinnstrategien, die man auf dem Markt finden kann. Natürlich kann es Ausschlüsse geben, aber sie werden nicht häufig vorkommen. Was die anderen Merkmale anbelangt, so handelt es sich um Hilfsmerkmale, die Sie nicht unbedingt kennen müssen, aber es ist immer besser, ihre Bedeutung zu verstehen.





Vorsicht!

Wenn Sie ein System mit übermäßig hohen Handelsergebnissen und Jahresgewinn in Prozent sehen, sollten Sie solche Systeme genauer prüfen, da sie trügerisch sein können. Anhand der in der EA-Beschreibung angegebenen jährlichen Gewinnergebnisse können Sie Rückschlüsse auf zukünftige Risiken ziehen und die überwiegende Mehrheit der Handelssysteme bereits beim Lesen der Beschreibung ausschließen. Die folgende Spanne scheint eine sichere jährliche Profitabilität abzudecken:

10 - 200 %

Ich denke jedoch, dass 200 % zu riskant sind. 100-150% pro Jahr ist ein gutes Ergebnis. Natürlich gibt es Systeme, die bis zu 1000% pro Jahr generieren können. Aber ich bezweifle, dass solche Systeme auf dem Markt zu finden sind, da der Autor einen solchen Algorithmus wahrscheinlich nicht mit anderen teilen wird.

Expert Advisors mit trickreichen Money-Management-Systemen, wie Grid, Martingale, Pyramiding oder Averaging, haben oft überoptimierte Ergebnisse in der Handelshistorie. Diese Tricks können in der Vorwärts-Periode über einen längeren Zeitraum Gewinne erwirtschaften, bevor man seine ganze Einlage verliert. Aber es ist möglich, solche Pseudo-Grals zu erkennen — alles, was Sie tun müssen, ist, die reale Kontoüberwachung zu prüfen.





Live-Kontoüberwachung

Wenn die Überwachung vorhanden ist, kann man oft sehen, was verborgen ist. Die kluge Analyse von Handelssystemen kann Ihnen Zeit sparen. Im Folgenden finden Sie zwei Beispiele: ein riskantes und ein sicheres Signal. Beginnen wir mit dem schlechten Signal:

Wie Sie sehen können, hat es eine sehr schöne Gewinnentwicklung. Aber wenn Sie auf die untere Abbildung achten, können Sie die grüne Abwärtsspitzen erkennen. Das ist sehr merkwürdig. Die Zacken zeigen an, dass die wichtige, oben erwähnte Kennzahl alpha sehr niedrig ist. Sie brauchen die Zahlen nicht einmal zu kennen, denn schon eine solche Spitze kann Ihre Einlage am ersten Tag vollständig vernichten. Dies deutet auf eine übermäßige Nutzung des Geldmanagements oder eine lange Verlustbeobachtungszeit hin. Das Ergebnis kann schlimm sein: kritischer Kapitalverlust.

Werfen wir nun einen Blick auf ein anderes Signal, das völlig sicher ist:





Die Saldenkurve ist nicht so schön und gerade, aber sie ist immer noch gut genug. Das deutet darauf hin, dass der Signalautor keine trickreichen Geldmanagementtechniken anwendet, um eine Gewinnillusion zu erzeugen. In diesem Signal zeigen sowohl alpha als auch beta gute Ergebnisse. Die grüne und die blaue Linie verlaufen fast synchron und bewegen sich stabil nach oben. Der prozentuale Jahresgewinn ist recht niedrig, aber der Autor erhöht das Risiko, um einen Jahresgewinn von 100-150% bei einem Drawdown von nicht mehr als 50% der Einlage zu erzielen. Übrigens, dieses Signal stammt von einem echten Produkt, das auf dem Markt angeboten wird. Ich brauchte nur zwanzig Minuten, um dieses Signal zu finden. Bei genauer Betrachtung des Signals sah ich, dass es sich um eine Produktüberwachung handelte. So kann man es rückwärts analysieren, um Suchzeit sparen und die meisten Fälschungen schon bei den Signalen vermeiden. Natürlich kostet ein solcher EA einen hübschen Batzen Geld, aber der Autor hat ein Recht darauf, denn dieser Batzen wird bei richtiger Geldverwaltung sehr schnell zurückgezahlt werden.





Einige Tricks

Es ist auch möglich, kostenlose Signale und Expert Advisors mit akzeptablen Eigenschaften zu finden. Der Markt bietet so viele Produkte an, aus denen Sie wählen können. Sie können zum Beispiel ein kostenloses Signal und einen Kopier-EA nehmen, wenn es keinen EA für dieses Signal gibt, und den Handel kostenlos kopieren! So können Sie Gewinne erzielen, ohne etwas für das Produkt zu bezahlen.

Ich möchte auch die Optimierung erwähnen: Sollten wir den EA, den wir verwenden, optimieren? Viele Autoren schreiben, dass man einen EA in einem bestimmten Zeitintervall optimieren sollte. Das mag in seltenen Fällen zutreffen. Aber aufgrund meiner Erfahrung in der Entwicklung von automatisierten Handelssystemen kann ich sagen, dass Optimierung nie zu etwas Gutem führt. Die Optimierung sollte sehr sorgfältig durchgeführt werden, und man sollte immer verstehen, was man tut, sonst kann man das System überoptimieren, um es an die historischen Ergebnisse anzupassen. Es ist wahr! Eine einfache tiefe Optimierung kann zu einer Überoptimierung und Überanpassung führen, selbst wenn Sie keine spezifischen Zeitbeschränkungen hinzufügen. Und das Ergebnis wird Teil Ihrer .set-Datei. Je mehr freie Variablen ein EA hat, desto stärker ist er überoptimiert! Deshalb hier ein weiteres einfaches, aber wichtiges Kriterium zur Bewertung der EA-Sicherheit: die Anzahl der Eingabeparameter. Je geringer die Anzahl der Eingaben, desto einfacher ist der EA zu bedienen und desto schwieriger ist es, den EA zu überoptimieren.

Außerdem ist es nicht immer möglich, die Funktionslogik des EA zu verstehen. Ich denke, in diesem Fall können Backtests und die Beobachtung des realen Kontos die nötigen Informationen liefern. Sie wollen verdienen, aber nicht einen EA kopieren, was aber auch möglich ist, wenn Sie die entsprechende Erfahrung und das Wissen haben. Ihre Zeit ist begrenzt, und wenn es darum geht, Gewinne zu erwirtschaften, bleibt nicht viel Zeit, um jedes Detail eines EAs zu analysieren oder seine Funktionsweise zu hinterfragen. Viele Systeme beruhen auf sehr komplexen Algorithmen, und selbst ihre Autoren können sich nicht an alle Details erinnern.





Portfoliodiversifizierung zur Risikominderung und Gewinnsteigerung

Jetzt lassen Sie uns nun überlegen, wie Sie mit den gefundenen Lösungen die Risiken senken und die Gewinne steigern können. Eine Lösung ist hier ein Expert Advisor, entweder kostenlos oder bezahlt. Wie ich bereits erwähnt habe, können auch kostenlose EAs effizient sein. Ein beliebter Begriff beim Investieren ist die Diversifizierung, d.h. eine rationelle Verteilung der Mittel auf die einzelnen Vermögenswerte, um Risiken zu verringern und Gewinne zu steigern. Wie wird das erreicht? Das ist ganz einfach. Es bedeutet, dass es eine gute Idee ist, eine Menge verschiedener Expert Advisors mit verschiedenen Eigenschaften zu nehmen und sie gleichzeitig mit den folgenden Losgrößen laufen zu lassen:

LotPerDepositDivesrsified[i] = LotPerDeposit[i] / N

N - die Anzahl der gefundenen Expert Advisors

i = 1 ... N - Indizes der optimalen Losgröße für jede Strategie, die auf der Grundlage Ihrer Ersteinlage bestimmt wurden.

LotPerDepositDivesrsified[i] - reduzierte Losgröße zur Diversifizierung der i-ten Strategie

LotPerDeposit[i] - optimale Losgröße für die i-te Strategie

Das bedeutet, dass Sie zuerst für jede Strategie die optimale Losgröße finden und sie dann durch die Anzahl dieser Strategien teilen. Danach können Sie all diese Strategien unabhängig voneinander auf einem Konto starten, indem Sie ihnen unterschiedliche Magic-Nummern zuweisen. In diesem Fall werden Ihre Alpha- und Beta-Werte auf jeden Fall steigen: Je mehr effiziente EAs Sie einsetzen, desto höher sind die Werte. Das bedeutet, dass Sie die Risiken sicher erhöhen und Ihren jährlichen Gewinnprozentsatz allein durch die Diversifizierung Ihres Portfolios steigern können. Dies ist eine echte mathematische Tatsache! Ich habe mehrere Expert Advisors mit maschinellem Lernen erstellt, um diese mathematische Wahrheit zu demonstrieren. Diese Expert Advisors sind im Anhang des Artikels verfügbar. Ich habe die EAs darauf trainiert, mit mehreren wichtigen Paaren zu handeln und dabei verschiedene Chart-Zeitrahmen zu verwenden, um eine größere Vielfalt zu erreichen. Sie können sich auch einzelne Backtests im Anhang ansehen. Die EAs wurden über einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem aktuellen Zeitpunkt trainiert. Ich werde einige durchschnittliche Backtests aller Backtests zeigen, um die durchschnittlichen Betriebsergebnisse eines dieser EAs zu demonstrieren. Einige der EAs sind besser, andere sind schlechter, aber das Ergebnis im Durchschnitt ist wie folgt:







Da meine EAs den Balken folgen, können diese Tests im Balkenmodus und nicht im Tickmodus durchgeführt werden. Ich musste MetaTrader 4 verwenden, um alle Backtests zu kombinieren, aber die Versionen für MetaTrader 5 sind ebenfalls im Anhang verfügbar. Wie Sie sehen können, gibt es einen allgemeinen Gewinntrend, aber beta ist nicht sehr gut, und auch alpha muss verbessert werden. Ich habe 9 Strategien in demselben Zeitraum trainiert.

Nun wollen wir ein spezielles Programm verwenden, um Backtests zu verbinden. Sie können es im Internet finden. Das Programm heißt "ReportManager". Es kann auch andere ähnliche Lösungen geben, aber für unsere Zwecke ist dieses Programm völlig ausreichend. Sie können jede beliebige Anwendung verwenden. Natürlich unterstützt MetaTrader 5 das Testen mehrerer Währungen, aber diese Fähigkeit sollte auf Code-Ebene implementiert werden, daher ist diese Lösung sehr nützlich. Hier ist das Ergebnis des gemeinsamen Backtests:

Alle Wellen wurden aufgrund von Gegenwellen in anderen Diagrammen geglättet. Das Gleiche wird beim realen Handel passieren. Stärkere Expert Advisors werden schwächere unterstützen, und umgekehrt, wenn ein Drawdown bei einem stärkeren auftritt, beginnt der schwächere als Assistent zu fungieren. Dadurch bleiben alpha und beta in einem engen Bereich. Auch die Zahl der Positionen ist auf ein akzeptables Niveau gestiegen. Das ist das Ergebnis des Zusammenschlusses von nur neun Einzelstrategien. Aber es können auch mehr sein, je mehr Strategien, desto glatter der Graph, weil er immer funktioniert.

Selbst mit einer Reihe freier EAs ist es möglich, solche Ergebnisse zu erzielen, vorausgesetzt, man analysiert jeden einzelnen EA sorgfältig, bevor man ihn dem Portfolio hinzufügt. Wenn Sie beeindruckende Ergebnisse erzielen wollen, scheuen Sie sich nicht davor, kostenpflichtige EAs zu kaufen, denn viele von ihnen sind wirklich ihr Geld wert. Sie können auch kostenlose und kostenpflichtige EAs effizient kombinieren, um erfolgreiche Portfolios zu erstellen.





Zusammenfassung

Ich denke, der Artikel gibt einfache und verständliche Empfehlungen, wie man mit Expert Advisors am Markt Geld verdienen kann. Alle Besonderheiten und Aktionen lassen sich auf sehr einfache Regeln reduzieren, mit denen jeder die Handelsergebnisse verbessern kann. Diese Regeln lauten wie folgt:

Je mehr Tests, desto besser.

Bewertungen spiegeln nicht immer die Leistung wider (besonders vorsichtig bei Spitzenverkäufen).

Tests, die auf echten Ticks basieren, sind vorzuziehen (wenn der EA auf Ticks läuft, versuchen Sie, Stresstests mit Verzögerungen durchzuführen).

Die Tests sollten eine feste Losgröße haben; das Money Management sollte deaktiviert sein.

Die Überwachung des realen Kontos sollte gute Alpha - und Beta -Werte aufweisen und mit den Backtests übereinstimmen.

- und -Werte aufweisen und mit den Backtests übereinstimmen. Balken-basierte EAs sind schneller zu testen und hängen nicht von Ticks ab, also wählen Sie solche EAs wenn möglich.

Führen Sie die Tests in einer maximal verfügbaren Stichprobe durch (je größer die Stichprobe, desto besser).

Die Gewinnfaktoren sollten innerhalb vernünftiger Grenzen liegen.

Achten Sie auf eine Überanpassung



Überanpassung Wenn Sie mit Visualisierung testen können und die Prinzipien verstehen, studieren Sie das Funktionsprinzip - das wird ein großer Vorteil für Sie sein.

Setzen Sie auf Diversifikation und steigern Sie Ihre Gewinne (je mehr EAs, desto besser).

Es gibt noch viele weitere Details, die Sie selbst herausfinden können, wenn Sie die Grundlagen verstehen.





Schlussfolgerung

In diesem Artikel habe ich versucht, die Hauptprobleme zu beleuchten, die Anwender beim Kauf oder der Verwendung von Expert Advisors haben können. Ich habe versucht, die Informationen auf verständliche und einfache Weise zu vermitteln. Ich hoffe, Sie sehen nun, dass die Auswahl eines Produkts auf dem Markt gar nicht so schwierig ist. Der Schlüssel, um hier ein passendes Produkt zu finden, liegt also in der richtigen Suche.

Testen Sie die unten angehängten EAs, versuchen Sie, verschiedene Strategien mit dem ReportManager zu kombinieren, versuchen Sie, einige profitable EAs auf dem Markt zu finden und fügen Sie sie in das Portfolio ein. Testen Sie EAs in MetaTrader 4 und in MetaTrader 5 und sehen Sie den Unterschied. Bald werden Sie in der Lage sein, Vorwärts-Perioden zu überprüfen. Die EAs sind sehr einfach und eignen sich perfekt zum Lernen.



