货币 / LBRDP
LBRDP: Liberty Broadband Corporation - Series A Cumulative Redeemable
24.87 USD 0.08 (0.32%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LBRDP汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点24.83和高点24.97进行交易。
关注Liberty Broadband Corporation - Series A Cumulative Redeemable 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
24.83 24.97
年范围
23.39 26.85
- 前一天收盘价
- 24.95
- 开盘价
- 24.90
- 卖价
- 24.87
- 买价
- 25.17
- 最低价
- 24.83
- 最高价
- 24.97
- 交易量
- 21
- 日变化
- -0.32%
- 月变化
- 1.51%
- 6个月变化
- 2.39%
- 年变化
- 3.41%
