Valute / LBRDP
LBRDP: Liberty Broadband Corporation - Series A Cumulative Redeemable
24.90 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LBRDP ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.88 e ad un massimo di 25.00.
Segui le dinamiche di Liberty Broadband Corporation - Series A Cumulative Redeemable . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LBRDP News
Intervallo Giornaliero
24.88 25.00
Intervallo Annuale
23.39 26.85
- Chiusura Precedente
- 24.91
- Apertura
- 24.88
- Bid
- 24.90
- Ask
- 25.20
- Minimo
- 24.88
- Massimo
- 25.00
- Volume
- 23
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- 1.63%
- Variazione Semestrale
- 2.51%
- Variazione Annuale
- 3.53%
20 settembre, sabato