QuotazioniSezioni
Valute / LBRDP
Tornare a Azioni

LBRDP: Liberty Broadband Corporation - Series A Cumulative Redeemable

24.90 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LBRDP ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.88 e ad un massimo di 25.00.

Segui le dinamiche di Liberty Broadband Corporation - Series A Cumulative Redeemable . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LBRDP News

Intervallo Giornaliero
24.88 25.00
Intervallo Annuale
23.39 26.85
Chiusura Precedente
24.91
Apertura
24.88
Bid
24.90
Ask
25.20
Minimo
24.88
Massimo
25.00
Volume
23
Variazione giornaliera
-0.04%
Variazione Mensile
1.63%
Variazione Semestrale
2.51%
Variazione Annuale
3.53%
20 settembre, sabato