LBRDP
LBRDP: Liberty Broadband Corporation - Series A Cumulative Redeemable

24.90 USD 0.01 (0.04%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LBRDP a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.88 et à un maximum de 25.00.

Suivez la dynamique Liberty Broadband Corporation - Series A Cumulative Redeemable . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
24.88 25.00
Range Annuel
23.39 26.85
Clôture Précédente
24.91
Ouverture
24.88
Bid
24.90
Ask
25.20
Plus Bas
24.88
Plus Haut
25.00
Volume
23
Changement quotidien
-0.04%
Changement Mensuel
1.63%
Changement à 6 Mois
2.51%
Changement Annuel
3.53%
20 septembre, samedi