LBRDP: Liberty Broadband Corporation - Series A Cumulative Redeemable
24.95 USD 0.08 (0.32%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LBRDP de hoy ha cambiado un 0.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.79, mientras que el máximo ha alcanzado 24.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Liberty Broadband Corporation - Series A Cumulative Redeemable . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
24.79 24.95
Rango anual
23.39 26.85
- Cierres anteriores
- 24.87
- Open
- 24.86
- Bid
- 24.95
- Ask
- 25.25
- Low
- 24.79
- High
- 24.95
- Volumen
- 77
- Cambio diario
- 0.32%
- Cambio mensual
- 1.84%
- Cambio a 6 meses
- 2.72%
- Cambio anual
- 3.74%
