LBRDP: Liberty Broadband Corporation - Series A Cumulative Redeemable
24.91 USD 0.04 (0.16%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LBRDP hat sich für heute um -0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.85 bis zu einem Hoch von 24.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Liberty Broadband Corporation - Series A Cumulative Redeemable -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LBRDP News
Tagesspanne
24.85 24.92
Jahresspanne
23.39 26.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.95
- Eröffnung
- 24.89
- Bid
- 24.91
- Ask
- 25.21
- Tief
- 24.85
- Hoch
- 24.92
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -0.16%
- Monatsänderung
- 1.67%
- 6-Monatsänderung
- 2.55%
- Jahresänderung
- 3.58%
