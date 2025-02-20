Валюты / LBRDP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LBRDP: Liberty Broadband Corporation - Series A Cumulative Redeemable
24.87 USD 0.08 (0.32%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LBRDP за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.83, а максимальная — 24.97.
Следите за динамикой Liberty Broadband Corporation - Series A Cumulative Redeemable . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LBRDP
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- IXP Vs. XLC: Three Hidden Investments To Add To A Communications Services Sector ETF (NYSEARCA:IXP)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Conventum Alluvium Global Fund Q2 2025 Quarterly Report
- Liberty Broadband May Be The Biggest Winner Of The Charter-Cox Merger (NASDAQ:LBRDA)
- Liberty Broadband As The Inroad Into Alaskan Telecoms (NASDAQ:LBRDA)
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q1 2025 Update
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Weitz Partners III Opportunity Fund Q1 2025 Commentary
- Weitz Multi Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:WPVLX)
- Undercovered Dozen: Gevo, Eledon, Dorian, Iridium +
- Conventum-Alluvium Global Fund March 2025 Quarterly Report
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q4 2024 Update
- Liberty Broadband Corporation (LBRDK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q4 2024 Update (MUTF:SEQUX)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q4 2024 Update
Дневной диапазон
24.83 24.97
Годовой диапазон
23.39 26.85
- Предыдущее закрытие
- 24.95
- Open
- 24.90
- Bid
- 24.87
- Ask
- 25.17
- Low
- 24.83
- High
- 24.97
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 1.51%
- 6-месячное изменение
- 2.39%
- Годовое изменение
- 3.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.