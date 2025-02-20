FiyatlarBölümler
LBRDP: Liberty Broadband Corporation - Series A Cumulative Redeemable

24.90 USD 0.01 (0.04%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LBRDP fiyatı bugün -0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.88 ve Yüksek fiyatı olarak 25.00 aralığında işlem gördü.

Liberty Broadband Corporation - Series A Cumulative Redeemable hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.88 25.00
Yıllık aralık
23.39 26.85
Önceki kapanış
24.91
Açılış
24.88
Satış
24.90
Alış
25.20
Düşük
24.88
Yüksek
25.00
Hacim
23
Günlük değişim
-0.04%
Aylık değişim
1.63%
6 aylık değişim
2.51%
Yıllık değişim
3.53%
21 Eylül, Pazar