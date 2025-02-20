Moedas / LBRDP
LBRDP: Liberty Broadband Corporation - Series A Cumulative Redeemable
24.95 USD 0.08 (0.32%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LBRDP para hoje mudou para 0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.79 e o mais alto foi 24.95.
Veja a dinâmica do par de moedas Liberty Broadband Corporation - Series A Cumulative Redeemable . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
24.79 24.95
Faixa anual
23.39 26.85
- Fechamento anterior
- 24.87
- Open
- 24.86
- Bid
- 24.95
- Ask
- 25.25
- Low
- 24.79
- High
- 24.95
- Volume
- 77
- Mudança diária
- 0.32%
- Mudança mensal
- 1.84%
- Mudança de 6 meses
- 2.72%
- Mudança anual
- 3.74%
