LBRDP: Liberty Broadband Corporation - Series A Cumulative Redeemable
24.91 USD 0.04 (0.16%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LBRDPの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり24.85の安値と24.92の高値で取引されました。
Liberty Broadband Corporation - Series A Cumulative Redeemable ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
24.85 24.92
1年のレンジ
23.39 26.85
- 以前の終値
- 24.95
- 始値
- 24.89
- 買値
- 24.91
- 買値
- 25.21
- 安値
- 24.85
- 高値
- 24.92
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- -0.16%
- 1ヶ月の変化
- 1.67%
- 6ヶ月の変化
- 2.55%
- 1年の変化
- 3.58%
