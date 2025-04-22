货币 / JZXN
JZXN: Jiuzi Holdings Inc
1.00 USD 0.02 (1.96%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JZXN汇率已更改-1.96%。当日，交易品种以低点1.00和高点1.02进行交易。
关注Jiuzi Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
JZXN新闻
- JZXN to acquire 23.5 bitcoins as part of new digital asset strategy
- Jiuzi Holdings Raises Funds through Convertible Notes to Acquire Bitcoin
- Jiuzi Holdings (JZXN) Stock Swings Amid Bitcoin Acquisition Plan - Jiuzi Hldgs (NASDAQ:JZXN)
- Jiuzi Holdings plans Bitcoin investment strategy
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Jumps Over 200 Points; PepsiCo Cuts Earnings Outlook - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
日范围
1.00 1.02
年范围
0.78 7.82
- 前一天收盘价
- 1.02
- 开盘价
- 1.01
- 卖价
- 1.00
- 买价
- 1.30
- 最低价
- 1.00
- 最高价
- 1.02
- 交易量
- 52
- 日变化
- -1.96%
- 月变化
- 17.65%
- 6个月变化
- -79.59%
- 年变化
- -46.52%
