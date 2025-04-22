Währungen / JZXN
JZXN: Jiuzi Holdings Inc
1.07 USD 0.08 (8.08%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JZXN hat sich für heute um 8.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.02 bis zu einem Hoch von 1.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Jiuzi Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JZXN News
- JZXN to acquire 23.5 bitcoins as part of new digital asset strategy
- Jiuzi Holdings Raises Funds through Convertible Notes to Acquire Bitcoin
- Jiuzi Holdings (JZXN) Stock Swings Amid Bitcoin Acquisition Plan - Jiuzi Hldgs (NASDAQ:JZXN)
- Jiuzi Holdings plans Bitcoin investment strategy
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Jumps Over 200 Points; PepsiCo Cuts Earnings Outlook - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
Tagesspanne
1.02 1.38
Jahresspanne
0.78 7.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.99
- Eröffnung
- 1.05
- Bid
- 1.07
- Ask
- 1.37
- Tief
- 1.02
- Hoch
- 1.38
- Volumen
- 584
- Tagesänderung
- 8.08%
- Monatsänderung
- 25.88%
- 6-Monatsänderung
- -78.16%
- Jahresänderung
- -42.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K