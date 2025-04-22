통화 / JZXN
JZXN: Jiuzi Holdings Inc
1.07 USD 0.08 (8.08%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JZXN 환율이 오늘 8.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.02이고 고가는 1.38이었습니다.
Jiuzi Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JZXN News
- JZXN to acquire 23.5 bitcoins as part of new digital asset strategy
- Jiuzi Holdings Raises Funds through Convertible Notes to Acquire Bitcoin
- Jiuzi Holdings (JZXN) Stock Swings Amid Bitcoin Acquisition Plan - Jiuzi Hldgs (NASDAQ:JZXN)
- Jiuzi Holdings plans Bitcoin investment strategy
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Jumps Over 200 Points; PepsiCo Cuts Earnings Outlook - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
일일 변동 비율
1.02 1.38
년간 변동
0.78 7.82
- 이전 종가
- 0.99
- 시가
- 1.05
- Bid
- 1.07
- Ask
- 1.37
- 저가
- 1.02
- 고가
- 1.38
- 볼륨
- 638
- 일일 변동
- 8.08%
- 월 변동
- 25.88%
- 6개월 변동
- -78.16%
- 년간 변동율
- -42.78%
