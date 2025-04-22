通貨 / JZXN
JZXN: Jiuzi Holdings Inc
0.99 USD 0.01 (1.00%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JZXNの今日の為替レートは、-1.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.95の安値と1.03の高値で取引されました。
Jiuzi Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
JZXN News
- JZXN to acquire 23.5 bitcoins as part of new digital asset strategy
- Jiuzi Holdings Raises Funds through Convertible Notes to Acquire Bitcoin
- Jiuzi Holdings (JZXN) Stock Swings Amid Bitcoin Acquisition Plan - Jiuzi Hldgs (NASDAQ:JZXN)
- Jiuzi Holdings plans Bitcoin investment strategy
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Jumps Over 200 Points; PepsiCo Cuts Earnings Outlook - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
1日のレンジ
0.95 1.03
1年のレンジ
0.78 7.82
- 以前の終値
- 1.00
- 始値
- 0.95
- 買値
- 0.99
- 買値
- 1.29
- 安値
- 0.95
- 高値
- 1.03
- 出来高
- 17
- 1日の変化
- -1.00%
- 1ヶ月の変化
- 16.47%
- 6ヶ月の変化
- -79.80%
- 1年の変化
- -47.06%
