Devises / JZXN
JZXN: Jiuzi Holdings Inc
1.07 USD 0.08 (8.08%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de JZXN a changé de 8.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.02 et à un maximum de 1.38.
Suivez la dynamique Jiuzi Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
JZXN Nouvelles
- JZXN to acquire 23.5 bitcoins as part of new digital asset strategy
- Jiuzi Holdings Raises Funds through Convertible Notes to Acquire Bitcoin
- Jiuzi Holdings (JZXN) Stock Swings Amid Bitcoin Acquisition Plan - Jiuzi Hldgs (NASDAQ:JZXN)
- Jiuzi Holdings plans Bitcoin investment strategy
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Jumps Over 200 Points; PepsiCo Cuts Earnings Outlook - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
Range quotidien
1.02 1.38
Range Annuel
0.78 7.82
- Clôture Précédente
- 0.99
- Ouverture
- 1.05
- Bid
- 1.07
- Ask
- 1.37
- Plus Bas
- 1.02
- Plus Haut
- 1.38
- Volume
- 638
- Changement quotidien
- 8.08%
- Changement Mensuel
- 25.88%
- Changement à 6 Mois
- -78.16%
- Changement Annuel
- -42.78%
20 septembre, samedi