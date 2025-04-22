Valute / JZXN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
JZXN: Jiuzi Holdings Inc
1.07 USD 0.08 (8.08%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JZXN ha avuto una variazione del 8.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.02 e ad un massimo di 1.38.
Segui le dinamiche di Jiuzi Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JZXN News
- JZXN to acquire 23.5 bitcoins as part of new digital asset strategy
- Jiuzi Holdings Raises Funds through Convertible Notes to Acquire Bitcoin
- Jiuzi Holdings (JZXN) Stock Swings Amid Bitcoin Acquisition Plan - Jiuzi Hldgs (NASDAQ:JZXN)
- Jiuzi Holdings plans Bitcoin investment strategy
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Jumps Over 200 Points; PepsiCo Cuts Earnings Outlook - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
Intervallo Giornaliero
1.02 1.38
Intervallo Annuale
0.78 7.82
- Chiusura Precedente
- 0.99
- Apertura
- 1.05
- Bid
- 1.07
- Ask
- 1.37
- Minimo
- 1.02
- Massimo
- 1.38
- Volume
- 638
- Variazione giornaliera
- 8.08%
- Variazione Mensile
- 25.88%
- Variazione Semestrale
- -78.16%
- Variazione Annuale
- -42.78%
21 settembre, domenica