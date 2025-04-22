Валюты / JZXN
JZXN: Jiuzi Holdings Inc
1.02 USD 0.02 (1.92%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JZXN за сегодня изменился на -1.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.95, а максимальная — 1.05.
Следите за динамикой Jiuzi Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости JZXN
- JZXN to acquire 23.5 bitcoins as part of new digital asset strategy
- Jiuzi Holdings Raises Funds through Convertible Notes to Acquire Bitcoin
- Jiuzi Holdings (JZXN) Stock Swings Amid Bitcoin Acquisition Plan - Jiuzi Hldgs (NASDAQ:JZXN)
- Jiuzi Holdings plans Bitcoin investment strategy
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Dow Jumps Over 200 Points; PepsiCo Cuts Earnings Outlook - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
Дневной диапазон
0.95 1.05
Годовой диапазон
0.78 7.82
- Предыдущее закрытие
- 1.04
- Open
- 1.04
- Bid
- 1.02
- Ask
- 1.32
- Low
- 0.95
- High
- 1.05
- Объем
- 103
- Дневное изменение
- -1.92%
- Месячное изменение
- 20.00%
- 6-месячное изменение
- -79.18%
- Годовое изменение
- -45.45%
