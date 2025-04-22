Dövizler / JZXN
JZXN: Jiuzi Holdings Inc
1.07 USD 0.08 (8.08%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JZXN fiyatı bugün 8.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.02 ve Yüksek fiyatı olarak 1.38 aralığında işlem gördü.
Jiuzi Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
JZXN haberleri
- JZXN to acquire 23.5 bitcoins as part of new digital asset strategy
- Jiuzi Holdings Raises Funds through Convertible Notes to Acquire Bitcoin
- Jiuzi Holdings (JZXN) Stock Swings Amid Bitcoin Acquisition Plan - Jiuzi Hldgs (NASDAQ:JZXN)
- Jiuzi Holdings plans Bitcoin investment strategy
Günlük aralık
1.02 1.38
Yıllık aralık
0.78 7.82
- Önceki kapanış
- 0.99
- Açılış
- 1.05
- Satış
- 1.07
- Alış
- 1.37
- Düşük
- 1.02
- Yüksek
- 1.38
- Hacim
- 638
- Günlük değişim
- 8.08%
- Aylık değişim
- 25.88%
- 6 aylık değişim
- -78.16%
- Yıllık değişim
- -42.78%
21 Eylül, Pazar