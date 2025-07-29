货币 / ITW
ITW: Illinois Tool Works Inc
264.44 USD 2.65 (1.01%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ITW汇率已更改1.01%。当日，交易品种以低点262.54和高点264.69进行交易。
关注Illinois Tool Works Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ITW新闻
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- Illinois Tool Works (ITW): It Might Have Worked Too Much
- Illinois Tool Works: Hard To Squeeze More Out Of The P/E, Soft Technicals (NYSE:ITW)
- The BLSH Strategy: The Compounding Machine
- Miller launches welding PPE designed specifically for women
- Illinois Tool Benefits From Business Strength Amid Headwinds
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Miller Electric introduces new Millermatic 211 PRO MIG welder
- This Illinois Tool Works Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC), Coherent (NYSE:COHR)
- Barclays shifts multi-industry ratings as it sees selective upside in second half
- Illinois Tool Works stock downgraded by Barclays on limited upside
- Former American Express CEO Williams joins Navan’s board of directors
- Illinois Tool Works stock price target raised to $261 from $255 at Stifel
- Truist Securities downgrades Illinois Tool Works stock to Hold on valuation
- Illinois Tool Works (ITW) Q2 EPS Up 2%
- What's Going On With Illinois Tool Works Stock Wednesday? - Illinois Tool Works (NYSE:ITW)
- Illinois Tool Works ITW Q2 2025 Earnings Call
- Illinois Tool Tops Q2 Earnings Estimates, Raises 2025 View
- Illinois Tool Works Q2 2025 slides: Sequential growth amid mixed segment performance
- Illinois Tool Works (ITW) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Illinois Tool Works (ITW) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Illinois Tool Works earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Microsoft, Meta, Ford set to report earnings Wednesday
日范围
262.54 264.69
年范围
214.66 279.13
- 前一天收盘价
- 261.79
- 开盘价
- 263.10
- 卖价
- 264.44
- 买价
- 264.74
- 最低价
- 262.54
- 最高价
- 264.69
- 交易量
- 99
- 日变化
- 1.01%
- 月变化
- 0.75%
- 6个月变化
- 7.13%
- 年变化
- 1.19%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值