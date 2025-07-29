Divisas / ITW
ITW: Illinois Tool Works Inc
262.50 USD 0.71 (0.27%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ITW de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 261.80, mientras que el máximo ha alcanzado 267.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Illinois Tool Works Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ITW News
Rango diario
261.80 267.99
Rango anual
214.66 279.13
- Cierres anteriores
- 261.79
- Open
- 263.10
- Bid
- 262.50
- Ask
- 262.80
- Low
- 261.80
- High
- 267.99
- Volumen
- 1.556 K
- Cambio diario
- 0.27%
- Cambio mensual
- 0.01%
- Cambio a 6 meses
- 6.35%
- Cambio anual
- 0.44%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B