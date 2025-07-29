CotizacionesSecciones
ITW: Illinois Tool Works Inc

262.50 USD 0.71 (0.27%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ITW de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 261.80, mientras que el máximo ha alcanzado 267.99.

Rango diario
261.80 267.99
Rango anual
214.66 279.13
Cierres anteriores
261.79
Open
263.10
Bid
262.50
Ask
262.80
Low
261.80
High
267.99
Volumen
1.556 K
Cambio diario
0.27%
Cambio mensual
0.01%
Cambio a 6 meses
6.35%
Cambio anual
0.44%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B