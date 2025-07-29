KurseKategorien
ITW: Illinois Tool Works Inc

263.53 USD 1.03 (0.39%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ITW hat sich für heute um 0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 262.28 bis zu einem Hoch von 265.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die Illinois Tool Works Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
262.28 265.23
Jahresspanne
214.66 279.13
Vorheriger Schlusskurs
262.50
Eröffnung
263.00
Bid
263.53
Ask
263.83
Tief
262.28
Hoch
265.23
Volumen
923
Tagesänderung
0.39%
Monatsänderung
0.40%
6-Monatsänderung
6.77%
Jahresänderung
0.84%
