ITW: Illinois Tool Works Inc
263.53 USD 1.03 (0.39%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ITW hat sich für heute um 0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 262.28 bis zu einem Hoch von 265.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Illinois Tool Works Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ITW News
Tagesspanne
262.28 265.23
Jahresspanne
214.66 279.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 262.50
- Eröffnung
- 263.00
- Bid
- 263.53
- Ask
- 263.83
- Tief
- 262.28
- Hoch
- 265.23
- Volumen
- 923
- Tagesänderung
- 0.39%
- Monatsänderung
- 0.40%
- 6-Monatsänderung
- 6.77%
- Jahresänderung
- 0.84%
