Валюты / ITW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ITW: Illinois Tool Works Inc
261.79 USD 2.11 (0.80%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ITW за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 261.06, а максимальная — 264.45.
Следите за динамикой Illinois Tool Works Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ITW
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- Illinois Tool Works (ITW): It Might Have Worked Too Much
- Illinois Tool Works: Hard To Squeeze More Out Of The P/E, Soft Technicals (NYSE:ITW)
- The BLSH Strategy: The Compounding Machine
- Miller launches welding PPE designed specifically for women
- Illinois Tool Benefits From Business Strength Amid Headwinds
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Miller Electric introduces new Millermatic 211 PRO MIG welder
- This Illinois Tool Works Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC), Coherent (NYSE:COHR)
- Barclays shifts multi-industry ratings as it sees selective upside in second half
- Illinois Tool Works stock downgraded by Barclays on limited upside
- Former American Express CEO Williams joins Navan’s board of directors
- Illinois Tool Works stock price target raised to $261 from $255 at Stifel
- Truist Securities downgrades Illinois Tool Works stock to Hold on valuation
- Illinois Tool Works (ITW) Q2 EPS Up 2%
- What's Going On With Illinois Tool Works Stock Wednesday? - Illinois Tool Works (NYSE:ITW)
- Illinois Tool Works ITW Q2 2025 Earnings Call
- Illinois Tool Tops Q2 Earnings Estimates, Raises 2025 View
- Illinois Tool Works Q2 2025 slides: Sequential growth amid mixed segment performance
- Illinois Tool Works (ITW) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Illinois Tool Works (ITW) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Illinois Tool Works earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Microsoft, Meta, Ford set to report earnings Wednesday
Дневной диапазон
261.06 264.45
Годовой диапазон
214.66 279.13
- Предыдущее закрытие
- 263.90
- Open
- 263.75
- Bid
- 261.79
- Ask
- 262.09
- Low
- 261.06
- High
- 264.45
- Объем
- 1.474 K
- Дневное изменение
- -0.80%
- Месячное изменение
- -0.26%
- 6-месячное изменение
- 6.06%
- Годовое изменение
- 0.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.