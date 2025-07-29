Moedas / ITW
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ITW: Illinois Tool Works Inc
262.50 USD 0.71 (0.27%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ITW para hoje mudou para 0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 261.80 e o mais alto foi 267.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Illinois Tool Works Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ITW Notícias
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- Illinois Tool Works (ITW): It Might Have Worked Too Much
- Illinois Tool Works: Hard To Squeeze More Out Of The P/E, Soft Technicals (NYSE:ITW)
- The BLSH Strategy: The Compounding Machine
- Miller launches welding PPE designed specifically for women
- Illinois Tool Benefits From Business Strength Amid Headwinds
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Miller Electric introduces new Millermatic 211 PRO MIG welder
- This Illinois Tool Works Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC), Coherent (NYSE:COHR)
- Barclays shifts multi-industry ratings as it sees selective upside in second half
- Illinois Tool Works stock downgraded by Barclays on limited upside
- Former American Express CEO Williams joins Navan’s board of directors
- Illinois Tool Works stock price target raised to $261 from $255 at Stifel
- Truist Securities downgrades Illinois Tool Works stock to Hold on valuation
- Illinois Tool Works (ITW) Q2 EPS Up 2%
- What's Going On With Illinois Tool Works Stock Wednesday? - Illinois Tool Works (NYSE:ITW)
- Illinois Tool Works ITW Q2 2025 Earnings Call
- Illinois Tool Tops Q2 Earnings Estimates, Raises 2025 View
- Illinois Tool Works Q2 2025 slides: Sequential growth amid mixed segment performance
- Illinois Tool Works (ITW) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Illinois Tool Works (ITW) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Illinois Tool Works earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Microsoft, Meta, Ford set to report earnings Wednesday
Faixa diária
261.80 267.99
Faixa anual
214.66 279.13
- Fechamento anterior
- 261.79
- Open
- 263.10
- Bid
- 262.50
- Ask
- 262.80
- Low
- 261.80
- High
- 267.99
- Volume
- 1.556 K
- Mudança diária
- 0.27%
- Mudança mensal
- 0.01%
- Mudança de 6 meses
- 6.35%
- Mudança anual
- 0.44%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh