货币 / HBM
HBM: Hudbay Minerals Inc (Canada)
13.44 USD 0.21 (1.54%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HBM汇率已更改-1.54%。当日，交易品种以低点13.36和高点13.48进行交易。
关注Hudbay Minerals Inc (Canada)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HBM新闻
- Hudbay Minerals Inc. (HBM:CA) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (TSX:HBM:CA) 2025-09-16
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- 赫德贝矿业股价触及52周高点13.55美元
- Hudbay Minerals stock hits 52-week high at 13.55 USD
- DISV: Benchmark-Beating International ETF
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.08%
- Big Earnings Beats: 10 Top Stocks That Crushed Q2 Expectations
- Hudbay Minerals stock initiated with Buy rating at Goldman Sachs
- Micron Technology (MU) Reiterated Neutral at Goldman Sachs, $130 Target
- Hudbay Minerals appoints former BHP executive Laura Tyler to board
- Hudbay Minerals stock hits 52-week high at 12.2 USD
- Hudbay Minerals' Winning Trident: Copper, Gold, And Disciplined Cost Management
- US Overhauls The Critical Minerals List, Targets Copper And Silver - BHP Group (NYSE:BHP), Global X Copper Miners ETF (ARCA:COPX)
- Columbia Income Opportunities Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:AIOAX)
- Why Wells Fargo Is Confident in Micron’s (MU) HBM Growth Story
- HBM Sells 30% Stake in Copper World to Mitsubishi for $600M
- HudBay Minerals price target raised to C$19 from C$17 at RBC Capital
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.26%
- Hudbay HBM Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Hudbay Minerals Q2 2025 beats expectations, stock surges
- Hudbay Q2 2025 slides: Record LTM EBITDA and $600M Mitsubishi investment
- Hudbay Minerals stock hits 52-week high at 11.51 USD
- Here's What Key Metrics Tell Us About HudBay Minerals (HBM) Q2 Earnings
- HudBay Minerals (HBM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
日范围
13.36 13.48
年范围
5.95 13.95
- 前一天收盘价
- 13.65
- 开盘价
- 13.37
- 卖价
- 13.44
- 买价
- 13.74
- 最低价
- 13.36
- 最高价
- 13.48
- 交易量
- 522
- 日变化
- -1.54%
- 月变化
- 14.09%
- 6个月变化
- 78.25%
- 年变化
- 44.52%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值