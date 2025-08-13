KurseKategorien
Währungen / HBM
Zurück zum Aktien

HBM: Hudbay Minerals Inc (Canada)

13.40 USD 0.11 (0.81%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HBM hat sich für heute um -0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.35 bis zu einem Hoch von 13.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hudbay Minerals Inc (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HBM News

Tagesspanne
13.35 13.63
Jahresspanne
5.95 13.95
Vorheriger Schlusskurs
13.51
Eröffnung
13.57
Bid
13.40
Ask
13.70
Tief
13.35
Hoch
13.63
Volumen
5.214 K
Tagesänderung
-0.81%
Monatsänderung
13.75%
6-Monatsänderung
77.72%
Jahresänderung
44.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K