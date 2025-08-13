Währungen / HBM
HBM: Hudbay Minerals Inc (Canada)
13.40 USD 0.11 (0.81%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HBM hat sich für heute um -0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.35 bis zu einem Hoch von 13.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hudbay Minerals Inc (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HBM News
- Hudbay Minerals Inc. (HBM:CA) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (TSX:HBM:CA) 2025-09-16
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Hudbay Minerals stock hits 52-week high at 13.55 USD
- DISV: Benchmark-Beating International ETF
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.08%
- Big Earnings Beats: 10 Top Stocks That Crushed Q2 Expectations
- Hudbay Minerals stock initiated with Buy rating at Goldman Sachs
- Micron Technology (MU) Reiterated Neutral at Goldman Sachs, $130 Target
- Hudbay Minerals appoints former BHP executive Laura Tyler to board
- Hudbay Minerals stock hits 52-week high at 12.2 USD
- Hudbay Minerals' Winning Trident: Copper, Gold, And Disciplined Cost Management
- US Overhauls The Critical Minerals List, Targets Copper And Silver - BHP Group (NYSE:BHP), Global X Copper Miners ETF (ARCA:COPX)
- Columbia Income Opportunities Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:AIOAX)
- Why Wells Fargo Is Confident in Micron’s (MU) HBM Growth Story
- HBM Sells 30% Stake in Copper World to Mitsubishi for $600M
- HudBay Minerals price target raised to C$19 from C$17 at RBC Capital
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.26%
- Hudbay HBM Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Hudbay Minerals Q2 2025 beats expectations, stock surges
- Hudbay Q2 2025 slides: Record LTM EBITDA and $600M Mitsubishi investment
- Hudbay Minerals stock hits 52-week high at 11.51 USD
- Here's What Key Metrics Tell Us About HudBay Minerals (HBM) Q2 Earnings
- HudBay Minerals (HBM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hudbay Minerals tops Q2 estimates as copper, gold exposure drives profits
Tagesspanne
13.35 13.63
Jahresspanne
5.95 13.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.51
- Eröffnung
- 13.57
- Bid
- 13.40
- Ask
- 13.70
- Tief
- 13.35
- Hoch
- 13.63
- Volumen
- 5.214 K
- Tagesänderung
- -0.81%
- Monatsänderung
- 13.75%
- 6-Monatsänderung
- 77.72%
- Jahresänderung
- 44.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K