HBM: Hudbay Minerals Inc (Canada)
13.65 USD 0.23 (1.66%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HBM за сегодня изменился на -1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.57, а максимальная — 13.91.
Следите за динамикой Hudbay Minerals Inc (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
13.57 13.91
Годовой диапазон
5.95 13.95
- Предыдущее закрытие
- 13.88
- Open
- 13.89
- Bid
- 13.65
- Ask
- 13.95
- Low
- 13.57
- High
- 13.91
- Объем
- 4.064 K
- Дневное изменение
- -1.66%
- Месячное изменение
- 15.87%
- 6-месячное изменение
- 81.03%
- Годовое изменение
- 46.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.