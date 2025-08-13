КотировкиРазделы
Валюты / HBM
Назад в Рынок акций США

HBM: Hudbay Minerals Inc (Canada)

13.65 USD 0.23 (1.66%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HBM за сегодня изменился на -1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.57, а максимальная — 13.91.

Следите за динамикой Hudbay Minerals Inc (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HBM

Дневной диапазон
13.57 13.91
Годовой диапазон
5.95 13.95
Предыдущее закрытие
13.88
Open
13.89
Bid
13.65
Ask
13.95
Low
13.57
High
13.91
Объем
4.064 K
Дневное изменение
-1.66%
Месячное изменение
15.87%
6-месячное изменение
81.03%
Годовое изменение
46.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.