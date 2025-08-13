통화 / HBM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
HBM: Hudbay Minerals Inc (Canada)
13.89 USD 0.49 (3.66%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HBM 환율이 오늘 3.66%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.42이고 고가는 13.99이었습니다.
Hudbay Minerals Inc (Canada) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HBM News
- 허드베이 미네랄, 주가 52주 신고가 경신: 13.97 USD
- Hudbay Minerals stock hits 52-week high at 13.97 USD
- Hudbay Minerals Inc. (HBM:CA) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (TSX:HBM:CA) 2025-09-16
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Hudbay Minerals, 52주 신고가 경신: 13.55 USD
- Hudbay Minerals stock hits 52-week high at 13.55 USD
- DISV: Benchmark-Beating International ETF
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.08%
- Big Earnings Beats: 10 Top Stocks That Crushed Q2 Expectations
- Hudbay Minerals stock initiated with Buy rating at Goldman Sachs
- Micron Technology (MU) Reiterated Neutral at Goldman Sachs, $130 Target
- Hudbay Minerals appoints former BHP executive Laura Tyler to board
- Hudbay Minerals stock hits 52-week high at 12.2 USD
- Hudbay Minerals' Winning Trident: Copper, Gold, And Disciplined Cost Management
- US Overhauls The Critical Minerals List, Targets Copper And Silver - BHP Group (NYSE:BHP), Global X Copper Miners ETF (ARCA:COPX)
- Columbia Income Opportunities Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:AIOAX)
- Why Wells Fargo Is Confident in Micron’s (MU) HBM Growth Story
- HBM Sells 30% Stake in Copper World to Mitsubishi for $600M
- HudBay Minerals price target raised to C$19 from C$17 at RBC Capital
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.26%
- Hudbay HBM Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Hudbay Minerals Q2 2025 beats expectations, stock surges
- Hudbay Q2 2025 slides: Record LTM EBITDA and $600M Mitsubishi investment
- Hudbay Minerals stock hits 52-week high at 11.51 USD
일일 변동 비율
13.42 13.99
년간 변동
5.95 13.99
- 이전 종가
- 13.40
- 시가
- 13.42
- Bid
- 13.89
- Ask
- 14.19
- 저가
- 13.42
- 고가
- 13.99
- 볼륨
- 5.350 K
- 일일 변동
- 3.66%
- 월 변동
- 17.91%
- 6개월 변동
- 84.22%
- 년간 변동율
- 49.35%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K