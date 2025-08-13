通貨 / HBM
HBM: Hudbay Minerals Inc (Canada)
13.40 USD 0.11 (0.81%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HBMの今日の為替レートは、-0.81%変化しました。日中、通貨は1あたり13.35の安値と13.63の高値で取引されました。
Hudbay Minerals Inc (Canada)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
13.35 13.63
1年のレンジ
5.95 13.95
- 以前の終値
- 13.51
- 始値
- 13.57
- 買値
- 13.40
- 買値
- 13.70
- 安値
- 13.35
- 高値
- 13.63
- 出来高
- 5.214 K
- 1日の変化
- -0.81%
- 1ヶ月の変化
- 13.75%
- 6ヶ月の変化
- 77.72%
- 1年の変化
- 44.09%
