HBM: Hudbay Minerals Inc (Canada)
13.46 USD 0.05 (0.37%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HBM para hoje mudou para -0.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.43 e o mais alto foi 13.57.
Veja a dinâmica do par de moedas Hudbay Minerals Inc (Canada). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
13.43 13.57
Faixa anual
5.95 13.95
- Fechamento anterior
- 13.51
- Open
- 13.57
- Bid
- 13.46
- Ask
- 13.76
- Low
- 13.43
- High
- 13.57
- Volume
- 127
- Mudança diária
- -0.37%
- Mudança mensal
- 14.26%
- Mudança de 6 meses
- 78.51%
- Mudança anual
- 44.73%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh