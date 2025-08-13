Dövizler / HBM
HBM: Hudbay Minerals Inc (Canada)
13.89 USD 0.49 (3.66%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HBM fiyatı bugün 3.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.42 ve Yüksek fiyatı olarak 13.99 aralığında işlem gördü.
Hudbay Minerals Inc (Canada) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
HBM haberleri
Günlük aralık
13.42 13.99
Yıllık aralık
5.95 13.99
- Önceki kapanış
- 13.40
- Açılış
- 13.42
- Satış
- 13.89
- Alış
- 14.19
- Düşük
- 13.42
- Yüksek
- 13.99
- Hacim
- 5.350 K
- Günlük değişim
- 3.66%
- Aylık değişim
- 17.91%
- 6 aylık değişim
- 84.22%
- Yıllık değişim
- 49.35%
21 Eylül, Pazar