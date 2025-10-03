GOVT: iShares U.S. Treasury Bond ETF
今日GOVT汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点23.34和高点23.36进行交易。
关注iShares U.S. Treasury Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GOVT新闻
常见问题解答
GOVT股票今天的价格是多少？
iShares U.S. Treasury Bond ETF股票今天的定价为23.35。它在23.34 - 23.36范围内交易，昨天的收盘价为23.30，交易量达到2059。GOVT的实时价格图表显示了这些更新。
iShares U.S. Treasury Bond ETF股票是否支付股息？
iShares U.S. Treasury Bond ETF目前的价值为23.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.46%和USD。实时查看图表以跟踪GOVT走势。
如何购买GOVT股票？
您可以以23.35的当前价格购买iShares U.S. Treasury Bond ETF股票。订单通常设置在23.35或23.65附近，而2059和0.04%显示市场活动。立即关注GOVT的实时图表更新。
如何投资GOVT股票？
投资iShares U.S. Treasury Bond ETF需要考虑年度范围22.23 - 23.36和当前价格23.35。许多人在以23.35或23.65下订单之前，会比较1.04%和。实时查看GOVT价格图表，了解每日变化。
iShares U.S. Treasury Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares U.S. Treasury Bond ETF的最高价格是23.36。在22.23 - 23.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Treasury Bond ETF的绩效。
iShares U.S. Treasury Bond ETF股票的最低价格是多少？
iShares U.S. Treasury Bond ETF（GOVT）的最低价格为22.23。将其与当前的23.35和22.23 - 23.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOVT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GOVT股票是什么时候拆分的？
iShares U.S. Treasury Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.30和2.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.30
- 开盘价
- 23.34
- 卖价
- 23.35
- 买价
- 23.65
- 最低价
- 23.34
- 最高价
- 23.36
- 交易量
- 2.059 K
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- 1.04%
- 6个月变化
- 1.48%
- 年变化
- 2.46%
- 实际值
-
- 预测值
- -4.625 M
- 前值
- 3.524 M
- 实际值
-
- 预测值
- -0.310 M
- 前值
- -0.703 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.613%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值