GOVT股票今天的价格是多少？ iShares U.S. Treasury Bond ETF股票今天的定价为23.35。它在23.34 - 23.36范围内交易，昨天的收盘价为23.30，交易量达到2059。GOVT的实时价格图表显示了这些更新。

iShares U.S. Treasury Bond ETF股票是否支付股息？ iShares U.S. Treasury Bond ETF目前的价值为23.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.46%和USD。实时查看图表以跟踪GOVT走势。

如何购买GOVT股票？ 您可以以23.35的当前价格购买iShares U.S. Treasury Bond ETF股票。订单通常设置在23.35或23.65附近，而2059和0.04%显示市场活动。立即关注GOVT的实时图表更新。

如何投资GOVT股票？ 投资iShares U.S. Treasury Bond ETF需要考虑年度范围22.23 - 23.36和当前价格23.35。许多人在以23.35或23.65下订单之前，会比较1.04%和。实时查看GOVT价格图表，了解每日变化。

iShares U.S. Treasury Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares U.S. Treasury Bond ETF的最高价格是23.36。在22.23 - 23.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Treasury Bond ETF的绩效。

iShares U.S. Treasury Bond ETF股票的最低价格是多少？ iShares U.S. Treasury Bond ETF（GOVT）的最低价格为22.23。将其与当前的23.35和22.23 - 23.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOVT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。