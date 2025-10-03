报价部分
货币 / GOVT
GOVT: iShares U.S. Treasury Bond ETF

23.35 USD 0.05 (0.21%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GOVT汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点23.34和高点23.36进行交易。

关注iShares U.S. Treasury Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GOVT股票今天的价格是多少？

iShares U.S. Treasury Bond ETF股票今天的定价为23.35。它在23.34 - 23.36范围内交易，昨天的收盘价为23.30，交易量达到2059。GOVT的实时价格图表显示了这些更新。

iShares U.S. Treasury Bond ETF股票是否支付股息？

iShares U.S. Treasury Bond ETF目前的价值为23.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.46%和USD。实时查看图表以跟踪GOVT走势。

如何购买GOVT股票？

您可以以23.35的当前价格购买iShares U.S. Treasury Bond ETF股票。订单通常设置在23.35或23.65附近，而2059和0.04%显示市场活动。立即关注GOVT的实时图表更新。

如何投资GOVT股票？

投资iShares U.S. Treasury Bond ETF需要考虑年度范围22.23 - 23.36和当前价格23.35。许多人在以23.35或23.65下订单之前，会比较1.04%和。实时查看GOVT价格图表，了解每日变化。

iShares U.S. Treasury Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares U.S. Treasury Bond ETF的最高价格是23.36。在22.23 - 23.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Treasury Bond ETF的绩效。

iShares U.S. Treasury Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares U.S. Treasury Bond ETF（GOVT）的最低价格为22.23。将其与当前的23.35和22.23 - 23.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GOVT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GOVT股票是什么时候拆分的？

iShares U.S. Treasury Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.30和2.46%中可见。

日范围
23.34 23.36
年范围
22.23 23.36
前一天收盘价
23.30
开盘价
23.34
卖价
23.35
买价
23.65
最低价
23.34
最高价
23.36
交易量
2.059 K
日变化
0.21%
月变化
1.04%
6个月变化
1.48%
年变化
2.46%
22 十月, 星期三
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
预测值
-4.625 M
前值
3.524 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
预测值
-0.310 M
前值
-0.703 M
16:35
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
20年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
4.613%
20:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值