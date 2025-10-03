CotationsSections
GOVT: iShares U.S. Treasury Bond ETF

23.35 USD 0.05 (0.21%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GOVT a changé de 0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.34 et à un maximum de 23.36.

Suivez la dynamique iShares U.S. Treasury Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action GOVT aujourd'hui ?

L'action iShares U.S. Treasury Bond ETF est cotée à 23.35 aujourd'hui. Elle se négocie dans 23.34 - 23.36, a clôturé hier à 23.30 et son volume d'échange a atteint 2059. Le graphique en temps réel du cours de GOVT présente ces mises à jour.

L'action iShares U.S. Treasury Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares U.S. Treasury Bond ETF est actuellement valorisé à 23.35. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.46% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GOVT.

Comment acheter des actions GOVT ?

Vous pouvez acheter des actions iShares U.S. Treasury Bond ETF au cours actuel de 23.35. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.35 ou de 23.65, le 2059 et le 0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GOVT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action GOVT ?

Investir dans iShares U.S. Treasury Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.23 - 23.36 et le prix actuel 23.35. Beaucoup comparent 1.04% et 1.48% avant de passer des ordres à 23.35 ou 23.65. Consultez le graphique du cours de GOVT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares U.S. Treasury Bond ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares U.S. Treasury Bond ETF l'année dernière était 23.36. Au cours de 22.23 - 23.36, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares U.S. Treasury Bond ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares U.S. Treasury Bond ETF ?

Le cours le plus bas de iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) sur l'année a été 22.23. Sa comparaison avec 23.35 et 22.23 - 23.36 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GOVT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action GOVT a-t-elle été divisée ?

iShares U.S. Treasury Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.30 et 2.46% après les opérations sur titres.

Range quotidien
23.34 23.36
Range Annuel
22.23 23.36
Clôture Précédente
23.30
Ouverture
23.34
Bid
23.35
Ask
23.65
Plus Bas
23.34
Plus Haut
23.36
Volume
2.059 K
Changement quotidien
0.21%
Changement Mensuel
1.04%
Changement à 6 Mois
1.48%
Changement Annuel
2.46%
