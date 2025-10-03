- Visão do mercado
GOVT: iShares U.S. Treasury Bond ETF
A taxa do GOVT para hoje mudou para 0.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.34 e o mais alto foi 23.36.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares U.S. Treasury Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GOVT Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GOVT hoje?
Hoje iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) está avaliado em 23.35. O instrumento é negociado dentro de 23.34 - 23.36, o fechamento de ontem foi 23.30, e o volume de negociação atingiu 2059. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GOVT em tempo real.
As ações de iShares U.S. Treasury Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares U.S. Treasury Bond ETF está avaliado em 23.35. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.46% e USD. Monitore os movimentos de GOVT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GOVT?
Você pode comprar ações de iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) pelo preço atual 23.35. Ordens geralmente são executadas perto de 23.35 ou 23.65, enquanto 2059 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GOVT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GOVT?
Investir em iShares U.S. Treasury Bond ETF envolve considerar a faixa anual 22.23 - 23.36 e o preço atual 23.35. Muitos comparam 1.04% e 1.48% antes de enviar ordens em 23.35 ou 23.65. Estude as mudanças diárias de preço de GOVT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares U.S. Treasury Bond ETF?
O maior preço de iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) no último ano foi 23.36. As ações oscilaram bastante dentro de 22.23 - 23.36, e a comparação com 23.30 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares U.S. Treasury Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares U.S. Treasury Bond ETF?
O menor preço de iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) no ano foi 22.23. A comparação com o preço atual 23.35 e 22.23 - 23.36 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GOVT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GOVT?
No passado iShares U.S. Treasury Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.30 e 2.46% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.30
- Open
- 23.34
- Bid
- 23.35
- Ask
- 23.65
- Low
- 23.34
- High
- 23.36
- Volume
- 2.059 K
- Mudança diária
- 0.21%
- Mudança mensal
- 1.04%
- Mudança de 6 meses
- 1.48%
- Mudança anual
- 2.46%
