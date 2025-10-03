- Genel bakış
GOVT: iShares U.S. Treasury Bond ETF
GOVT fiyatı bugün 0.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.34 ve Yüksek fiyatı olarak 23.36 aralığında işlem gördü.
iShares U.S. Treasury Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GOVT haberleri
Sıkça sorulan sorular
GOVT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares U.S. Treasury Bond ETF hisse senedi 23.35 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 23.34 - 23.36 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 23.30 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2059 değerine ulaştı. GOVT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares U.S. Treasury Bond ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares U.S. Treasury Bond ETF hisse senedi şu anda 23.35 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.46% ve USD değerlerini izler. GOVT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
GOVT hisse senedi nasıl alınır?
iShares U.S. Treasury Bond ETF hisselerini şu anki 23.35 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 23.35 ve Ask 23.65 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2059 ve günlük değişim oranı 0.04% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GOVT fiyat hareketlerini takip edin.
GOVT hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares U.S. Treasury Bond ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 22.23 - 23.36 ve mevcut fiyatı 23.35 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 23.35 veya Ask 23.65 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.04% ve 6 aylık değişim oranı 1.48% değerlerini karşılaştırır. GOVT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
iShares U.S. Treasury Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
iShares U.S. Treasury Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 23.36 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 22.23 - 23.36). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 23.30 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares U.S. Treasury Bond ETF performansını takip edin.
iShares U.S. Treasury Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 22.23 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 23.35 ve hareket ettiği yıllık aralık 22.23 - 23.36 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GOVT fiyat hareketlerini izleyin.
GOVT hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares U.S. Treasury Bond ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 23.30 ve yıllık değişim oranı 2.46% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 23.30
- Açılış
- 23.34
- Satış
- 23.35
- Alış
- 23.65
- Düşük
- 23.34
- Yüksek
- 23.36
- Hacim
- 2.059 K
- Günlük değişim
- 0.21%
- Aylık değişim
- 1.04%
- 6 aylık değişim
- 1.48%
- Yıllık değişim
- 2.46%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -4.625 M
- Önceki
- 3.524 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.310 M
- Önceki
- -0.703 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 4.613%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki