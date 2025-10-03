- Panorámica
GOVT: iShares U.S. Treasury Bond ETF
El tipo de cambio de GOVT de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.33, mientras que el máximo ha alcanzado 23.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares U.S. Treasury Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GOVT News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GOVT hoy?
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) se evalúa hoy en 23.35. El instrumento se negocia dentro de 23.33 - 23.36; el cierre de ayer ha sido 23.35 y el volumen comercial ha alcanzado 2278. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GOVT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares U.S. Treasury Bond ETF?
iShares U.S. Treasury Bond ETF se evalúa actualmente en 23.35. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.46% y USD. Monitoree los movimientos de GOVT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GOVT?
Puede comprar acciones de iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) al precio actual de 23.35. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.35 o 23.65, mientras que 2278 y 0.09% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GOVT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GOVT?
Invertir en iShares U.S. Treasury Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 22.23 - 23.36 y el precio actual 23.35. Muchos comparan 1.04% y 1.48% antes de colocar órdenes en 23.35 o 23.65. Estudie los cambios diarios de precios de GOVT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares U.S. Treasury Bond ETF?
El precio más alto de iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) en el último año ha sido 23.36. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.23 - 23.36, una comparación con 23.35 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares U.S. Treasury Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares U.S. Treasury Bond ETF?
El precio más bajo de iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) para el año ha sido 22.23. La comparación con los actuales 23.35 y 22.23 - 23.36 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GOVT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GOVT?
En el pasado, iShares U.S. Treasury Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.35 y 2.46% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 23.35
- Open
- 23.33
- Bid
- 23.35
- Ask
- 23.65
- Low
- 23.33
- High
- 23.36
- Volumen
- 2.278 K
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 1.04%
- Cambio a 6 meses
- 1.48%
- Cambio anual
- 2.46%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.650%