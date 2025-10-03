- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GOVT: iShares U.S. Treasury Bond ETF
Der Wechselkurs von GOVT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.33 bis zu einem Hoch von 23.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares U.S. Treasury Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GOVT News
- Will Friday’s CPI Release Clarify Or Blur The Inflation Outlook?
- Rates Spark: Front Ends Are Steady, But Lots Going On
- Brad Simpson On The Current Market Risks And How To Manage Them
- Repo Market’s Warning Light Is Flickering
- Will Friday’s Delayed CPI Report Derail The Fed’s Rate Cut Plans?
- Weekly Commentary: Infestation
- Federal Reserve Beige Book Gives The Greenlight To Further Rate Cuts
- Global Market Perspectives: Against All Odds
- U.S. Dollar Drop Not That Unusual – Yet
- The Huge U.S. Bond Market And The U.S. Dollar Blow Off The 'Debasement Trade'
- Weekly Treasury Simulation: Measuring The Impact Of The China Rare Earth Love Letter
- Shutdown Threatens Next Week's Inflation Report, Making Fed's Job Harder
- Tame Tariff Impact Gives The U.S. Fed Room To Cut
- U.S. Government Shutdown Forces Fed To Navigate Uncertainty Without A Compass
- 'Flying Blind' In The Shutdown?
- Flying Blind? How Bond Investors Can Navigate A Lack Of Economic Data
- Rates Spark: Euro Rates In A Comfortable Position
- Macro Monthly: Status Quo
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- Weekly Treasury Simulation: 0% To 2% Range Most Likely For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- No News Is... No News
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- Promised Recession… So Where Is It?
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GOVT heute?
Die Aktie von iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) notiert heute bei 23.35. Sie wird innerhalb einer Spanne von 23.33 - 23.36 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.35 und das Handelsvolumen erreichte 2278. Das Live-Chart von GOVT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GOVT Dividenden?
iShares U.S. Treasury Bond ETF wird derzeit mit 23.35 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GOVT zu verfolgen.
Wie kaufe ich GOVT-Aktien?
Sie können Aktien von iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) zum aktuellen Kurs von 23.35 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.35 oder 23.65 platziert, während 2278 und 0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GOVT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GOVT-Aktien?
Bei einer Investition in iShares U.S. Treasury Bond ETF müssen die jährliche Spanne 22.23 - 23.36 und der aktuelle Kurs 23.35 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.04% und 1.48%, bevor sie Orders zu 23.35 oder 23.65 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GOVT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Treasury Bond ETF?
Der höchste Kurs von iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) im vergangenen Jahr lag bei 23.36. Innerhalb von 22.23 - 23.36 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.35 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares U.S. Treasury Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Treasury Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) im Laufe des Jahres betrug 22.23. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.35 und der Spanne 22.23 - 23.36 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GOVT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GOVT statt?
iShares U.S. Treasury Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.35 und 2.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.35
- Eröffnung
- 23.33
- Bid
- 23.35
- Ask
- 23.65
- Tief
- 23.33
- Hoch
- 23.36
- Volumen
- 2.278 K
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 1.04%
- 6-Monatsänderung
- 1.48%
- Jahresänderung
- 2.46%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 1.650%