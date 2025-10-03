KurseKategorien
GOVT: iShares U.S. Treasury Bond ETF

23.35 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GOVT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.33 bis zu einem Hoch von 23.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares U.S. Treasury Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von GOVT heute?

Die Aktie von iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) notiert heute bei 23.35. Sie wird innerhalb einer Spanne von 23.33 - 23.36 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.35 und das Handelsvolumen erreichte 2278. Das Live-Chart von GOVT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie GOVT Dividenden?

iShares U.S. Treasury Bond ETF wird derzeit mit 23.35 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GOVT zu verfolgen.

Wie kaufe ich GOVT-Aktien?

Sie können Aktien von iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) zum aktuellen Kurs von 23.35 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.35 oder 23.65 platziert, während 2278 und 0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GOVT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in GOVT-Aktien?

Bei einer Investition in iShares U.S. Treasury Bond ETF müssen die jährliche Spanne 22.23 - 23.36 und der aktuelle Kurs 23.35 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.04% und 1.48%, bevor sie Orders zu 23.35 oder 23.65 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GOVT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Treasury Bond ETF?

Der höchste Kurs von iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) im vergangenen Jahr lag bei 23.36. Innerhalb von 22.23 - 23.36 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.35 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares U.S. Treasury Bond ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Treasury Bond ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) im Laufe des Jahres betrug 22.23. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.35 und der Spanne 22.23 - 23.36 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GOVT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von GOVT statt?

iShares U.S. Treasury Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.35 und 2.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
23.33 23.36
Jahresspanne
22.23 23.36
Vorheriger Schlusskurs
23.35
Eröffnung
23.33
Bid
23.35
Ask
23.65
Tief
23.33
Hoch
23.36
Volumen
2.278 K
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
1.04%
6-Monatsänderung
1.48%
Jahresänderung
2.46%
