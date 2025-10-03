- 概要
GOVT: iShares U.S. Treasury Bond ETF
GOVTの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり23.33の安値と23.36の高値で取引されました。
iShares U.S. Treasury Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
GOVT株の現在の価格は？
iShares U.S. Treasury Bond ETFの株価は本日23.35です。23.33 - 23.36内で取引され、前日の終値は23.35、取引量は2278に達しました。GOVTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares U.S. Treasury Bond ETFの株は配当を出しますか？
iShares U.S. Treasury Bond ETFの現在の価格は23.35です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.46%やUSDにも注目します。GOVTの動きはライブチャートで確認できます。
GOVT株を買う方法は？
iShares U.S. Treasury Bond ETFの株は現在23.35で購入可能です。注文は通常23.35または23.65付近で行われ、2278や0.09%が市場の動きを示します。GOVTの最新情報はライブチャートで確認できます。
GOVT株に投資する方法は？
iShares U.S. Treasury Bond ETFへの投資では、年間の値幅22.23 - 23.36と現在の23.35を考慮します。注文は多くの場合23.35や23.65で行われる前に、1.04%や1.48%と比較されます。GOVTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares U.S. Treasury Bond ETFの株の最高値は？
iShares U.S. Treasury Bond ETFの過去1年の最高値は23.36でした。22.23 - 23.36内で株価は大きく変動し、23.35と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares U.S. Treasury Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares U.S. Treasury Bond ETFの株の最低値は？
iShares U.S. Treasury Bond ETF(GOVT)の年間最安値は22.23でした。現在の23.35や22.23 - 23.36と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GOVTの動きはライブチャートで確認できます。
GOVTの株式分割はいつ行われましたか？
iShares U.S. Treasury Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.35、2.46%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.35
- 始値
- 23.33
- 買値
- 23.35
- 買値
- 23.65
- 安値
- 23.33
- 高値
- 23.36
- 出来高
- 2.278 K
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 1.04%
- 6ヶ月の変化
- 1.48%
- 1年の変化
- 2.46%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 1.650%