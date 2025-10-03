QuotazioniSezioni
Valute / GOVT
Tornare a Azioni

GOVT: iShares U.S. Treasury Bond ETF

23.35 USD 0.05 (0.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GOVT ha avuto una variazione del 0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.34 e ad un massimo di 23.36.

Segui le dinamiche di iShares U.S. Treasury Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GOVT News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GOVT oggi?

Oggi le azioni iShares U.S. Treasury Bond ETF sono prezzate a 23.35. Viene scambiato all'interno di 23.34 - 23.36, la chiusura di ieri è stata 23.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 2059. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GOVT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares U.S. Treasury Bond ETF pagano dividendi?

iShares U.S. Treasury Bond ETF è attualmente valutato a 23.35. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.46% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GOVT.

Come acquistare azioni GOVT?

Puoi acquistare azioni iShares U.S. Treasury Bond ETF al prezzo attuale di 23.35. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.35 o 23.65, mentre 2059 e 0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GOVT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GOVT?

Investire in iShares U.S. Treasury Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 22.23 - 23.36 e il prezzo attuale 23.35. Molti confrontano 1.04% e 1.48% prima di effettuare ordini su 23.35 o 23.65. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GOVT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares U.S. Treasury Bond ETF?

Il prezzo massimo di iShares U.S. Treasury Bond ETF nell'ultimo anno è stato 23.36. All'interno di 22.23 - 23.36, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares U.S. Treasury Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares U.S. Treasury Bond ETF?

Il prezzo più basso di iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) nel corso dell'anno è stato 22.23. Confrontandolo con gli attuali 23.35 e 22.23 - 23.36 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GOVT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GOVT?

iShares U.S. Treasury Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.30 e 2.46%.

Intervallo Giornaliero
23.34 23.36
Intervallo Annuale
22.23 23.36
Chiusura Precedente
23.30
Apertura
23.34
Bid
23.35
Ask
23.65
Minimo
23.34
Massimo
23.36
Volume
2.059 K
Variazione giornaliera
0.21%
Variazione Mensile
1.04%
Variazione Semestrale
1.48%
Variazione Annuale
2.46%
22 ottobre, mercoledì
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
Fcst
-4.625 M
Prev
3.524 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
Fcst
-0.310 M
Prev
-0.703 M
16:35
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta Obbligazionaria a 20 anni
Agire
Fcst
Prev
4.613%
20:00
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev