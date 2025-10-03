КотировкиРазделы
Валюты / GOVT
Назад в Рынок акций США

GOVT: iShares U.S. Treasury Bond ETF

23.35 USD 0.05 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GOVT за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.34, а максимальная — 23.36.

Следите за динамикой iShares U.S. Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GOVT

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GOVT сегодня?

iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) сегодня оценивается на уровне 23.35. Инструмент торгуется в пределах 23.34 - 23.36, вчерашнее закрытие составило 23.30, а торговый объем достиг 2059. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GOVT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Treasury Bond ETF?

iShares U.S. Treasury Bond ETF в настоящее время оценивается в 23.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.46% и USD. Отслеживайте движения GOVT на графике в реальном времени.

Как купить акции GOVT?

Вы можете купить акции iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) по текущей цене 23.35. Ордера обычно размещаются около 23.35 или 23.65, тогда как 2059 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GOVT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GOVT?

Инвестирование в iShares U.S. Treasury Bond ETF предполагает учет годового диапазона 22.23 - 23.36 и текущей цены 23.35. Многие сравнивают 1.04% и 1.48% перед размещением ордеров на 23.35 или 23.65. Изучайте ежедневные изменения цены GOVT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Treasury Bond ETF?

Самая высокая цена iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) за последний год составила 23.36. Акции заметно колебались в пределах 22.23 - 23.36, сравнение с 23.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Treasury Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Treasury Bond ETF?

Самая низкая цена iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) за год составила 22.23. Сравнение с текущими 23.35 и 22.23 - 23.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GOVT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GOVT?

В прошлом iShares U.S. Treasury Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.30 и 2.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.34 23.36
Годовой диапазон
22.23 23.36
Предыдущее закрытие
23.30
Open
23.34
Bid
23.35
Ask
23.65
Low
23.34
High
23.36
Объем
2.059 K
Дневное изменение
0.21%
Месячное изменение
1.04%
6-месячное изменение
1.48%
Годовое изменение
2.46%
22 октября, среда
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-4.625 млн
Пред.
3.524 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
-0.310 млн
Пред.
-0.703 млн
16:35
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.613%
20:00
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.