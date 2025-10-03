- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GOVT: iShares U.S. Treasury Bond ETF
Курс GOVT за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.34, а максимальная — 23.36.
Следите за динамикой iShares U.S. Treasury Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GOVT
- Brad Simpson On The Current Market Risks And How To Manage Them
- Repo Market’s Warning Light Is Flickering
- Will Friday’s Delayed CPI Report Derail The Fed’s Rate Cut Plans?
- Weekly Commentary: Infestation
- Federal Reserve Beige Book Gives The Greenlight To Further Rate Cuts
- Global Market Perspectives: Against All Odds
- U.S. Dollar Drop Not That Unusual – Yet
- The Huge U.S. Bond Market And The U.S. Dollar Blow Off The 'Debasement Trade'
- Weekly Treasury Simulation: Measuring The Impact Of The China Rare Earth Love Letter
- Shutdown Threatens Next Week's Inflation Report, Making Fed's Job Harder
- Tame Tariff Impact Gives The U.S. Fed Room To Cut
- U.S. Government Shutdown Forces Fed To Navigate Uncertainty Without A Compass
- 'Flying Blind' In The Shutdown?
- Flying Blind? How Bond Investors Can Navigate A Lack Of Economic Data
- Rates Spark: Euro Rates In A Comfortable Position
- Macro Monthly: Status Quo
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- Weekly Treasury Simulation: 0% To 2% Range Most Likely For 3-Month Bill Rate In 10 Years
- No News Is... No News
- Interest Rate Implications From U.S. Government Shutdown
- Promised Recession… So Where Is It?
- Rates Spark: All Major Dutch Funds Now On Track For 2026
- Upside Inflation Bias Continues As Fed Faces Data Blackout
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GOVT сегодня?
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) сегодня оценивается на уровне 23.35. Инструмент торгуется в пределах 23.34 - 23.36, вчерашнее закрытие составило 23.30, а торговый объем достиг 2059. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GOVT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Treasury Bond ETF?
iShares U.S. Treasury Bond ETF в настоящее время оценивается в 23.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.46% и USD. Отслеживайте движения GOVT на графике в реальном времени.
Как купить акции GOVT?
Вы можете купить акции iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) по текущей цене 23.35. Ордера обычно размещаются около 23.35 или 23.65, тогда как 2059 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GOVT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GOVT?
Инвестирование в iShares U.S. Treasury Bond ETF предполагает учет годового диапазона 22.23 - 23.36 и текущей цены 23.35. Многие сравнивают 1.04% и 1.48% перед размещением ордеров на 23.35 или 23.65. Изучайте ежедневные изменения цены GOVT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Treasury Bond ETF?
Самая высокая цена iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) за последний год составила 23.36. Акции заметно колебались в пределах 22.23 - 23.36, сравнение с 23.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Treasury Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Treasury Bond ETF?
Самая низкая цена iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) за год составила 22.23. Сравнение с текущими 23.35 и 22.23 - 23.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GOVT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GOVT?
В прошлом iShares U.S. Treasury Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.30 и 2.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.30
- Open
- 23.34
- Bid
- 23.35
- Ask
- 23.65
- Low
- 23.34
- High
- 23.36
- Объем
- 2.059 K
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 1.04%
- 6-месячное изменение
- 1.48%
- Годовое изменение
- 2.46%
- Акт.
-
- Прог.
- -4.625 млн
- Пред.
- 3.524 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.310 млн
- Пред.
- -0.703 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.613%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.