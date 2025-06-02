货币 / FSM
FSM: Fortuna Silver Mines Inc (Canada)
7.88 USD 0.05 (0.63%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FSM汇率已更改-0.63%。当日，交易品种以低点7.76和高点7.95进行交易。
关注Fortuna Silver Mines Inc (Canada)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
7.76 7.95
年范围
4.13 8.64
- 前一天收盘价
- 7.93
- 开盘价
- 7.78
- 卖价
- 7.88
- 买价
- 8.18
- 最低价
- 7.76
- 最高价
- 7.95
- 交易量
- 4.661 K
- 日变化
- -0.63%
- 月变化
- -1.50%
- 6个月变化
- 29.61%
- 年变化
- 66.95%
