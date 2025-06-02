Валюты / FSM
FSM: Fortuna Silver Mines Inc (Canada)
7.93 USD 0.28 (3.41%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FSM за сегодня изменился на -3.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.91, а максимальная — 8.20.
Следите за динамикой Fortuna Silver Mines Inc (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.91 8.20
Годовой диапазон
4.13 8.64
- Предыдущее закрытие
- 8.21
- Open
- 8.18
- Bid
- 7.93
- Ask
- 8.23
- Low
- 7.91
- High
- 8.20
- Объем
- 8.023 K
- Дневное изменение
- -3.41%
- Месячное изменение
- -0.88%
- 6-месячное изменение
- 30.43%
- Годовое изменение
- 68.01%
