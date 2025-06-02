КотировкиРазделы
FSM
FSM: Fortuna Silver Mines Inc (Canada)

7.93 USD 0.28 (3.41%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FSM за сегодня изменился на -3.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.91, а максимальная — 8.20.

Следите за динамикой Fortuna Silver Mines Inc (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.91 8.20
Годовой диапазон
4.13 8.64
Предыдущее закрытие
8.21
Open
8.18
Bid
7.93
Ask
8.23
Low
7.91
High
8.20
Объем
8.023 K
Дневное изменение
-3.41%
Месячное изменение
-0.88%
6-месячное изменение
30.43%
Годовое изменение
68.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.