FSM: Fortuna Silver Mines Inc (Canada)
7.94 USD 0.03 (0.38%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FSM hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.84 bis zu einem Hoch von 8.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fortuna Silver Mines Inc (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.84 8.04
Jahresspanne
4.13 8.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.91
- Eröffnung
- 7.88
- Bid
- 7.94
- Ask
- 8.24
- Tief
- 7.84
- Hoch
- 8.04
- Volumen
- 10.792 K
- Tagesänderung
- 0.38%
- Monatsänderung
- -0.75%
- 6-Monatsänderung
- 30.59%
- Jahresänderung
- 68.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K