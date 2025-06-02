通貨 / FSM
FSM: Fortuna Silver Mines Inc (Canada)
7.94 USD 0.03 (0.38%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FSMの今日の為替レートは、0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり7.84の安値と8.04の高値で取引されました。
Fortuna Silver Mines Inc (Canada)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FSM News
- Fortuna Mining (FSM) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Fortuna Mining Corp stock hits 52-week high at 8.07 USD
- Fortuna Mining Corp stock hits 52-week high at 7.67 USD
- Fortuna Mining Corp stock hits 52-week high at 7.55 USD
- Fortuna Mining: From Silver Miner To Undervalued Gold Mining Opportunity (NYSE:FSM)
- A Gold Mining Stock to Watch as the Metal Soars
- Fortuna Mining Corp. (FSM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Redwire Posts Downbeat Q2 Results, Joins Tandem Diabetes Care, Fortinet, Symbotic And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- Fortuna Mining (FSM) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Fortuna Mining (FSM) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Avino Silver Q2 Silver-Equivalent Production Increases 5% Y/Y
- Silvercorp Metals: Attractive Valuation And Massive Growth Ahead - But There’s A Catch
- Buenaventura Reports Q2 Production Results & Updated Mine Outlook
- Best Momentum Stocks to Buy for July 18th
- Fortuna (FSM) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Fortuna (FSM) Upgraded to Buy: Here's Why
- Fortuna Mining (FSM) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Gold Mining Stocks: Winners And Losers At The Start Of H2 2025
- Fortuna Completes Strategic Investment in AwalÃ© Resources Limited and Files Early Warning Report
- AwalÃ© Announces Closing of Strategic Investment by Fortuna Mining
- Fortuna Mining: Fully Valued With Consistent Insider Selling (NYSE:FSM)
- Silver mining stocks surge as spot silver hits 13-year high
- FSM stock hits 52-week high at $6.81 amid robust gains
- Why Gold Stocks Soared Today
1日のレンジ
7.84 8.04
1年のレンジ
4.13 8.64
- 以前の終値
- 7.91
- 始値
- 7.88
- 買値
- 7.94
- 買値
- 8.24
- 安値
- 7.84
- 高値
- 8.04
- 出来高
- 10.792 K
- 1日の変化
- 0.38%
- 1ヶ月の変化
- -0.75%
- 6ヶ月の変化
- 30.59%
- 1年の変化
- 68.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K