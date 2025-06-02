통화 / FSM
FSM: Fortuna Silver Mines Inc (Canada)
8.16 USD 0.22 (2.77%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FSM 환율이 오늘 2.77%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.93이고 고가는 8.24이었습니다.
Fortuna Silver Mines Inc (Canada) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FSM News
일일 변동 비율
7.93 8.24
년간 변동
4.13 8.64
- 이전 종가
- 7.94
- 시가
- 7.97
- Bid
- 8.16
- Ask
- 8.46
- 저가
- 7.93
- 고가
- 8.24
- 볼륨
- 11.026 K
- 일일 변동
- 2.77%
- 월 변동
- 2.00%
- 6개월 변동
- 34.21%
- 년간 변동율
- 72.88%
