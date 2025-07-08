货币 / FLNC
FLNC: Fluence Energy Inc - Class A
7.53 USD 0.03 (0.40%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FLNC汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点7.39和高点7.71进行交易。
关注Fluence Energy Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLNC新闻
- フルエンスエナジーに対する市場の感情はどうなっていますか？
- フルエンスエナジーに対する市場の感情はどうなっていますか？
- How to Score 1,000% Returns Without Really Trying
- Ormat Technologies Begins Lower Rio Energy Storage Facility Operation
- Fluence Energy Stock: Utility-Scale Energy Storage Solar Wind Faces Eclipse (NASDAQ:FLNC)
- Fluence Energy stock price target raised to $8 at UBS on margin outlook
- 4 AI-Energy Stocks Set to Power the Next Tech Boom
- Fluence Energy: Execution Volatility Masks A Structurally Growing Market (NASDAQ:FLNC)
- Mizuho lowers Fluence Energy stock price target to $9 on production delays
- Fluence Energy stock price target lowered to $7 at RBC Capital
- Celanese, Archer Aviation And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Archer Aviation (NYSE:ACHR), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Fluence Energy, Inc. (FLNC) Surpasses Q3 Earnings Estimates
- After-hours movers: Celanese, Green Dot, BigBear.ai, and more
- Fluence Energy Q3 FY2025 slides: Strong margins despite production challenges
- Fluence Energy earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Fluence Energy shares tumble 14% as Q3 revenue misses estimates
- This Centene Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Centene (NYSE:CNC), Boot Barn Holdings (NYSE:BOOT)
- Seaport Global downgrades Fluence Energy stock to Neutral after 183% rally
- Jim Cramer 'Takes A Pass' On This Money-Losing Utilities Stock
- Mizuho cuts ratings on Fluence, Nextracker, Shoals, Enlight after energy bill
- Why the ‘Last Call’ on These 2 AI Boom Stocks Could Be Your Biggest Win
- Jefferies raises Fluence Energy stock price target to $6 from $3
- AES Whipsaws On Renewable Tax Cuts, Takeover Interest
- Solar Stocks Dive After Trump Orders End To Green Energy Subsidies
日范围
7.39 7.71
年范围
3.46 24.00
- 前一天收盘价
- 7.50
- 开盘价
- 7.50
- 卖价
- 7.53
- 买价
- 7.83
- 最低价
- 7.39
- 最高价
- 7.71
- 交易量
- 2.887 K
- 日变化
- 0.40%
- 月变化
- 6.66%
- 6个月变化
- 55.58%
- 年变化
- -65.62%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值