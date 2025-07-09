CotationsSections
FLNC: Fluence Energy Inc - Class A

9.36 USD 1.44 (18.18%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FLNC a changé de 18.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.00 et à un maximum de 9.48.

Suivez la dynamique Fluence Energy Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
8.00 9.48
Range Annuel
3.46 24.00
Clôture Précédente
7.92
Ouverture
8.05
Bid
9.36
Ask
9.66
Plus Bas
8.00
Plus Haut
9.48
Volume
15.967 K
Changement quotidien
18.18%
Changement Mensuel
32.58%
Changement à 6 Mois
93.39%
Changement Annuel
-57.26%
20 septembre, samedi