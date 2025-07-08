Währungen / FLNC
FLNC: Fluence Energy Inc - Class A
7.92 USD 0.48 (6.45%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FLNC hat sich für heute um 6.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.55 bis zu einem Hoch von 8.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fluence Energy Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.55 8.09
Jahresspanne
3.46 24.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.44
- Eröffnung
- 7.67
- Bid
- 7.92
- Ask
- 8.22
- Tief
- 7.55
- Hoch
- 8.09
- Volumen
- 9.512 K
- Tagesänderung
- 6.45%
- Monatsänderung
- 12.18%
- 6-Monatsänderung
- 63.64%
- Jahresänderung
- -63.84%
