FLNC: Fluence Energy Inc - Class A

7.50 USD 0.11 (1.49%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FLNC за сегодня изменился на 1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.48, а максимальная — 8.30.

Следите за динамикой Fluence Energy Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.48 8.30
Годовой диапазон
3.46 24.00
Предыдущее закрытие
7.39
Open
7.58
Bid
7.50
Ask
7.80
Low
7.48
High
8.30
Объем
8.929 K
Дневное изменение
1.49%
Месячное изменение
6.23%
6-месячное изменение
54.96%
Годовое изменение
-65.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.