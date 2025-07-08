Валюты / FLNC
FLNC: Fluence Energy Inc - Class A
7.50 USD 0.11 (1.49%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FLNC за сегодня изменился на 1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.48, а максимальная — 8.30.
Следите за динамикой Fluence Energy Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FLNC
- フルエンスエナジーに対する市場の感情はどうなっていますか？
- How to Score 1,000% Returns Without Really Trying
- Ormat Technologies Begins Lower Rio Energy Storage Facility Operation
- Fluence Energy Stock: Utility-Scale Energy Storage Solar Wind Faces Eclipse (NASDAQ:FLNC)
- Fluence Energy stock price target raised to $8 at UBS on margin outlook
- 4 AI-Energy Stocks Set to Power the Next Tech Boom
- Fluence Energy: Execution Volatility Masks A Structurally Growing Market (NASDAQ:FLNC)
- Mizuho lowers Fluence Energy stock price target to $9 on production delays
- Fluence Energy stock price target lowered to $7 at RBC Capital
- Celanese, Archer Aviation And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Archer Aviation (NYSE:ACHR), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
- Fluence Energy, Inc. (FLNC) Surpasses Q3 Earnings Estimates
- After-hours movers: Celanese, Green Dot, BigBear.ai, and more
- Fluence Energy Q3 FY2025 slides: Strong margins despite production challenges
- Fluence Energy earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Fluence Energy shares tumble 14% as Q3 revenue misses estimates
- This Centene Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Centene (NYSE:CNC), Boot Barn Holdings (NYSE:BOOT)
- Seaport Global downgrades Fluence Energy stock to Neutral after 183% rally
- Jim Cramer 'Takes A Pass' On This Money-Losing Utilities Stock
- Mizuho cuts ratings on Fluence, Nextracker, Shoals, Enlight after energy bill
- Why the ‘Last Call’ on These 2 AI Boom Stocks Could Be Your Biggest Win
- Jefferies raises Fluence Energy stock price target to $6 from $3
- AES Whipsaws On Renewable Tax Cuts, Takeover Interest
- Solar Stocks Dive After Trump Orders End To Green Energy Subsidies
Дневной диапазон
7.48 8.30
Годовой диапазон
3.46 24.00
- Предыдущее закрытие
- 7.39
- Open
- 7.58
- Bid
- 7.50
- Ask
- 7.80
- Low
- 7.48
- High
- 8.30
- Объем
- 8.929 K
- Дневное изменение
- 1.49%
- Месячное изменение
- 6.23%
- 6-месячное изменение
- 54.96%
- Годовое изменение
- -65.75%
