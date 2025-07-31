货币 / AUPH
AUPH: Aurinia Pharmaceuticals Inc
12.52 USD 0.29 (2.26%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AUPH汇率已更改-2.26%。当日，交易品种以低点12.46和高点12.86进行交易。
关注Aurinia Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AUPH新闻
- Trio In The Hot Medical Sector Is Led By This Retail Health Products Leader. Check Out IBD 50, Stock Spotlight Premium Lists.
- Aurinia Pharmaceuticals股票创52周新高，达12.82美元
- Aurinia Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 12.82 USD
- Aurinia Pharma: The Easiest Money May Have Been Made (Rating Downgrade) (NASDAQ:AUPH)
- Aurinia Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 10.74 USD
- Aurinia (AUPH) Q2 Revenue Jumps 22%
- Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Aurinia Pharmaceuticals (AUPH) Q2 Earnings Miss Estimates
- Aurinia Pharmaceuticals tops Q2 estimates, raises full-year guidance
- Aurinia Pharma earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
日范围
12.46 12.86
年范围
6.55 12.90
- 前一天收盘价
- 12.81
- 开盘价
- 12.80
- 卖价
- 12.52
- 买价
- 12.82
- 最低价
- 12.46
- 最高价
- 12.86
- 交易量
- 2.922 K
- 日变化
- -2.26%
- 月变化
- 5.21%
- 6个月变化
- 54.95%
- 年变化
- 71.74%
